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Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов

Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов - РИА Новости, 13.01.2022

Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов

Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, сообщил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T07:39

2022-01-13T07:39

2022-01-13T08:57

в мире

сша

женева (город)

анатолий антонов

нато

совет россия-нато

обсе

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.По мнению Антонова, Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах."Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", — добавил посол.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток. Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.

сша

женева (город)

вашингтон

россия

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