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Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов - РИА Новости, 13.01.2022
Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, сообщил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:39
2022-01-13T08:57
в мире
сша
женева (город)
анатолий антонов
нато
совет россия-нато
обсе
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.По мнению Антонова, Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах."Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", — добавил посол.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток. Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
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в мире, сша, женева (город), анатолий антонов, нато, совет россия-нато, обсе, вашингтон, россия
07:39 13.01.2022 (обновлено: 08:57 13.01.2022)
 
Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов

Посол Антонов: Россия ждет от Запада письменного ответа на предложения по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", — заявил глава дипмиссии.

По мнению Антонова, Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах.
"Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", — добавил посол.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАЖенева (город)Анатолий АнтоновНАТОСовет Россия-НАТООБСЕВашингтонРоссия
 
 
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