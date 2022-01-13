07:39 13.01.2022 (обновлено: 08:57 13.01.2022)
Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Посол Антонов: Россия ждет от Запада письменного ответа на предложения по безопасности
Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
"Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", — заявил глава дипмиссии.
По мнению Антонова, Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах.
"Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", — добавил посол.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.