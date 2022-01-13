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РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов
РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов - РИА Новости, 13.01.2022
РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов
Российские компании смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты для экспорта в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:34
2022-01-13T17:34
экономика
технологии
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские компании смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты для экспорта в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в наступившем году, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".Также в планах на 2022 год по развитию цифровой платформы "Мой экспорт" - расширение сферы коммерческих услуг, представленных на маркетплейсе "Профессионалы экспорта", на такие сектора, как юридические и таможенные услуги, патентные исследования и не только.Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. ИС "Одно окно" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
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экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)
17:34 13.01.2022
 

РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские компании смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты для экспорта в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в наступившем году, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".
"Для нас цифровизация - это сокращение временных, ресурсных и финансовых издержек для экспортера при взаимодействии с государством и других бизнес-процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Мы хотим, чтобы к 2024 году личный кабинет экспортера на платформе "Мой экспорт" стал его рабочим столом по получению любой меры государственной или аналитической поддержки, связанной с экспортом", - сказала Никишина.
Также в планах на 2022 год по развитию цифровой платформы "Мой экспорт" - расширение сферы коммерческих услуг, представленных на маркетплейсе "Профессионалы экспорта", на такие сектора, как юридические и таможенные услуги, патентные исследования и не только.
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. ИС "Одно окно" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Директор по управлению цифровыми каналами информационной системы Одно окно Иван Высотенко на церемонии награждения премии CIO Awards 2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 10:44
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards
 
ЭкономикаТехнологииРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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