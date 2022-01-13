РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские компании смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты для экспорта в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в наступившем году, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".
"Для нас цифровизация - это сокращение временных, ресурсных и финансовых издержек для экспортера при взаимодействии с государством и других бизнес-процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Мы хотим, чтобы к 2024 году личный кабинет экспортера на платформе "Мой экспорт" стал его рабочим столом по получению любой меры государственной или аналитической поддержки, связанной с экспортом", - сказала Никишина.
Также в планах на 2022 год по развитию цифровой платформы "Мой экспорт" - расширение сферы коммерческих услуг, представленных на маркетплейсе "Профессионалы экспорта", на такие сектора, как юридические и таможенные услуги, патентные исследования и не только.
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. ИС "Одно окно" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
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