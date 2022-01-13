https://ria.ru/20220113/otsifrovka-1767713672.html

РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов

РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов - РИА Новости, 13.01.2022

РЭЦ оцифрует получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов

Российские компании смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты для экспорта в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:34

2022-01-13T17:34

2022-01-13T17:34

экономика

технологии

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские компании смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты для экспорта в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в наступившем году, заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".Также в планах на 2022 год по развитию цифровой платформы "Мой экспорт" - расширение сферы коммерческих услуг, представленных на маркетплейсе "Профессионалы экспорта", на такие сектора, как юридические и таможенные услуги, патентные исследования и не только.Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. ИС "Одно окно" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

https://ria.ru/20211210/nagrada-1763073667.html

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экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)