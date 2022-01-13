Стоимость ОСАГО вырастет почти вполовину

ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ
"Известия": закон об увеличении выплат по ОСАГО повысит стоимость полиса на 48%
Cтраховой полис
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ.
Изменения при этом планируют вводить постепенно. На первом этапе страховка станет дороже как минимум на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля).
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По информации издания, это произойдет в случае принятия законопроекта Минфина об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.
В Центробанке отметили газете, что нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.
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