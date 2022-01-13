https://ria.ru/20220113/osago-1767600083.html

Стоимость ОСАГО вырастет почти вполовину

ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2022

Стоимость ОСАГО вырастет почти вполовину

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:13

2022-01-13T09:13

2022-01-13T09:13

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

осаго

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ.Изменения при этом планируют вводить постепенно. На первом этапе страховка станет дороже как минимум на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля).По информации издания, это произойдет в случае принятия законопроекта Минфина об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.В Центробанке отметили газете, что нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.Ранее Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц до 10%, общественного транспорта – до 4,9%, для других категорий транспортных средств – до 30%.

https://ria.ru/20211202/osago-1761674583.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/kurer-1759234348.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), осаго