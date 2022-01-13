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Стоимость ОСАГО вырастет почти вполовину
ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2022
Стоимость ОСАГО вырастет почти вполовину
Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:13
2022-01-13T09:13
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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осаго
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ.Изменения при этом планируют вводить постепенно. На первом этапе страховка станет дороже как минимум на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля).По информации издания, это произойдет в случае принятия законопроекта Минфина об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.В Центробанке отметили газете, что нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.Ранее Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц до 10%, общественного транспорта – до 4,9%, для других категорий транспортных средств – до 30%.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), осаго
09:13 13.01.2022
 
ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ

"Известия": закон об увеличении выплат по ОСАГО повысит стоимость полиса на 48%

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкCтраховой полис
Cтраховой полис - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Cтраховой полис
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ.
Изменения при этом планируют вводить постепенно. На первом этапе страховка станет дороже как минимум на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля).
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По информации издания, это произойдет в случае принятия законопроекта Минфина об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.
В Центробанке отметили газете, что нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.
Ранее Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц до 10%, общественного транспорта – до 4,9%, для других категорий транспортных средств – до 30%.
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ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОСАГО
 
 
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