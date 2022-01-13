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На Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков
На Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.01.2022
На Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков
На Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков, а атмосферное давление упадет ниже барического "плинтуса" - до 716 миллиметров ртутного столба,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:57
2022-01-13T16:57
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков, а атмосферное давление упадет ниже барического "плинтуса" - до 716 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что ближайшие сутки в Центральной России ознаменуются сложными метеоусловиями. Теплый атмосферный фронт, накрывший столицу снегопадом и метелью, откроет путь к вторжению атлантического воздуха с аномально высоким температурным фоном, на 8-10 градусов превышающем среднесуточную климатическую норму – ночью и днем столбики термометров в Москве резко поднимутся до минус 2 - плюс 3, но из-за порывистого ветра и высокой влажности сработает "балтийский синдром" - когда ощущаемая температура будет на 5-6 градусов ниже реальной."Обложные осадки будут идти и в пятницу, причем уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождем и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа - от 7 до 12 миллиметров, что составляет 20-25% месячной нормы. Пик интенсивности придется на середину дня пятницы, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 метров. Прогнозируется налипание мокрого снега и гололедные явления, на дорогах снежная каша и слякоть", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что автомобилистам для удаления грязи с лобового стекла необходимо запастись в дорогу незамерзающей жидкостью омывателя."Кроме того, циклон "Эльза" обрушит фон атмосферного давления ниже барического "плинтуса". К 14.00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений - 716 миллиметров ртутного столба (954,6 гПа). В качестве "плинтуса" выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали 960,7 гПа. А значит, в пятницу в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления. Мало того, ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов для всего января, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.Метеоролог предупредил, что потепление будет недолгим, и уже вечером в пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего температура воздуха уйдет в слабый минус, формируя на дорогах ледяной "панцирь" – гололедицу.
https://ria.ru/20220113/moskva-1767597447.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
16:57 13.01.2022
 
На Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков

Сотрудник "Фобоса" Тишковец: на Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уборка снега в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На Москву за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков, а атмосферное давление упадет ниже барического "плинтуса" - до 716 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Он отметил, что ближайшие сутки в Центральной России ознаменуются сложными метеоусловиями. Теплый атмосферный фронт, накрывший столицу снегопадом и метелью, откроет путь к вторжению атлантического воздуха с аномально высоким температурным фоном, на 8-10 градусов превышающем среднесуточную климатическую норму – ночью и днем столбики термометров в Москве резко поднимутся до минус 2 - плюс 3, но из-за порывистого ветра и высокой влажности сработает "балтийский синдром" - когда ощущаемая температура будет на 5-6 градусов ниже реальной.
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"Обложные осадки будут идти и в пятницу, причем уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождем и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа - от 7 до 12 миллиметров, что составляет 20-25% месячной нормы. Пик интенсивности придется на середину дня пятницы, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 метров. Прогнозируется налипание мокрого снега и гололедные явления, на дорогах снежная каша и слякоть", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что автомобилистам для удаления грязи с лобового стекла необходимо запастись в дорогу незамерзающей жидкостью омывателя.
"Кроме того, циклон "Эльза" обрушит фон атмосферного давления ниже барического "плинтуса". К 14.00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений - 716 миллиметров ртутного столба (954,6 гПа). В качестве "плинтуса" выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали 960,7 гПа. А значит, в пятницу в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления. Мало того, ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов для всего января, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.
Метеоролог предупредил, что потепление будет недолгим, и уже вечером в пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего температура воздуха уйдет в слабый минус, формируя на дорогах ледяной "панцирь" – гололедицу.
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