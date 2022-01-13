https://ria.ru/20220113/oruzhie-1767590968.html

Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД - РИА Новости, 13.01.2022

Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях счел необходимым вернуть МВД из Росгвардии контроль за... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T05:03

2022-01-13T05:03

2022-01-13T08:01

общество

казань

москва

александр бастрыкин

пермский государственный университет

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях счел необходимым вернуть МВД из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов. Об этом главный следователь страны заявил в интервью РИА Новости.Глава СК также призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма."Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства. Включающих, в частности, выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера", — сказал он.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли семеро детей и две учительницы. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано.А 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете огонь из ружья, тоже купленного на законных основаниях. Он убил шесть человек. Задержать юношу смогли прибывшие на место ЧП два сотрудника полиции, обоих потом наградили и повысили.

https://ria.ru/20220102/oruzhie-1764768569.html

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общество, казань, москва, александр бастрыкин, пермский государственный университет, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия