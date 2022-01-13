05:03 13.01.2022 (обновлено: 08:01 13.01.2022)
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД
Глава СК России Бастрыкин предложил вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оружием
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях счел необходимым вернуть МВД из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов. Об этом главный следователь страны заявил в интервью РИА Новости.
"В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — сказал Бастрыкин.
Глава СК также призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма.
"Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства. Включающих, в частности, выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера", — сказал он.
"Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства. Включающих, в частности, выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера", — сказал он.
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