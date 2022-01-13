https://ria.ru/20220113/oplata-1767608547.html
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации - РИА Новости, 13.01.2022
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации
Профсоюзы обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить источники оплаты дополнительных дней отдыха работникам, которые прошли... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:17
2022-01-13T10:17
2022-01-13T10:17
распространение коронавируса
общество
федерация независимых профсоюзов россии
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профсоюзы обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить источники оплаты дополнительных дней отдыха работникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, следует из письма, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).Согласно тексту документа, у ряда организаций, которые финансируются за счет бюджетов различных уровней, возникают вопросы об источниках оплаты дополнительных дней отдыха вакцинированным, а также незапланированных расходов, которые связаны с привлечением сотрудников на места временно отсутствующих после вакцинации. При этом вопросы такого финансирования не урегулированы рекомендациями."В связи с этим необходимо разработать и принять финансово-распорядительные документы, устанавливающие источники (статьи) оплаты дополнительных дней отдых работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также иных расходов, связанных с выполнением рекомендаций РТК", - говорится в документе.В конце октября 2021 года профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19. Соответствующие рекомендации были направлены в регионы.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федерация независимых профсоюзов россии, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных прошедшим вакцинацию от COVID-19
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Профсоюзы обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить источники оплаты дополнительных дней отдыха работникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19
, следует из письма, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР
).
Согласно тексту документа, у ряда организаций, которые финансируются за счет бюджетов различных уровней, возникают вопросы об источниках оплаты дополнительных дней отдыха вакцинированным, а также незапланированных расходов, которые связаны с привлечением сотрудников на места временно отсутствующих после вакцинации. При этом вопросы такого финансирования не урегулированы рекомендациями.
"В связи с этим необходимо разработать и принять финансово-распорядительные документы, устанавливающие источники (статьи) оплаты дополнительных дней отдых работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также иных расходов, связанных с выполнением рекомендаций РТК", - говорится в документе.
В конце октября 2021 года профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19. Соответствующие рекомендации были направлены в регионы.