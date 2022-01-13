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Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации - РИА Новости, 13.01.2022
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации
Профсоюзы обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить источники оплаты дополнительных дней отдыха работникам, которые прошли... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:17
2022-01-13T10:17
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профсоюзы обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить источники оплаты дополнительных дней отдыха работникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, следует из письма, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).Согласно тексту документа, у ряда организаций, которые финансируются за счет бюджетов различных уровней, возникают вопросы об источниках оплаты дополнительных дней отдыха вакцинированным, а также незапланированных расходов, которые связаны с привлечением сотрудников на места временно отсутствующих после вакцинации. При этом вопросы такого финансирования не урегулированы рекомендациями."В связи с этим необходимо разработать и принять финансово-распорядительные документы, устанавливающие источники (статьи) оплаты дополнительных дней отдых работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также иных расходов, связанных с выполнением рекомендаций РТК", - говорится в документе.В конце октября 2021 года профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19. Соответствующие рекомендации были направлены в регионы.
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общество, федерация независимых профсоюзов россии, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:17 13.01.2022
 
Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных при вакцинации

Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных прошедшим вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профсоюзы обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить источники оплаты дополнительных дней отдыха работникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, следует из письма, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Согласно тексту документа, у ряда организаций, которые финансируются за счет бюджетов различных уровней, возникают вопросы об источниках оплаты дополнительных дней отдыха вакцинированным, а также незапланированных расходов, которые связаны с привлечением сотрудников на места временно отсутствующих после вакцинации. При этом вопросы такого финансирования не урегулированы рекомендациями.
"В связи с этим необходимо разработать и принять финансово-распорядительные документы, устанавливающие источники (статьи) оплаты дополнительных дней отдых работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также иных расходов, связанных с выполнением рекомендаций РТК", - говорится в документе.
В конце октября 2021 года профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19. Соответствующие рекомендации были направлены в регионы.
 
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