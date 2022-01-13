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https://ria.ru/20220113/omikron-1767688320.html
Заявление Фаучи об "омикроне" неверно перевели, заявил эксперт "Вектора"
Заявление Фаучи об "омикроне" неверно перевели, заявил эксперт "Вектора" - РИА Новости, 13.01.2022
Заявление Фаучи об "омикроне" неверно перевели, заявил эксперт "Вектора"
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не говорил о поголовном заражении людей штаммом "омикрон", в том... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:48
2022-01-13T15:48
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в мире
сша
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не говорил о поголовном заражении людей штаммом "омикрон", в том числе вакцинированных, неверная трактовка его заявления была связана с нюансами перевода, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее СМИ со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщили, что "омикрон" в конечном итоге найдёт всех, заражению, вероятно, в том числе, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку."Конечно, как всегда, здесь есть скрытые нюансы в переводе. Всегда нужно читать первоисточник. На самом деле Фаучи, он все-таки очень умный человек, он сказал следующее: "Из тех, кто вакцинирован, вакцинирован и ревакцинирован, некоторые, может быть, многие из них заразятся". Но уж никак он не допустил поголовного заражения людей штаммом "омикрон", - сказал Семенов.По его словам, о тяжести течения заболевания Фаучи верно отметил, что даже если привитые заразятся, то перенесут болезнь в целом легко.
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в мире, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, александр семенов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, энтони фаучи
15:48 13.01.2022
 
Заявление Фаучи об "омикроне" неверно перевели, заявил эксперт "Вектора"

Эксперт "Вектора" Семенов: слова Фаучи о поголовном заражении "омикроном" неверно перевели

© AP Photo / Brooke LansdaleМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Brooke Lansdale
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не говорил о поголовном заражении людей штаммом "омикрон", в том числе вакцинированных, неверная трактовка его заявления была связана с нюансами перевода, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
Ранее СМИ со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщили, что "омикрон" в конечном итоге найдёт всех, заражению, вероятно, в том числе, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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"Конечно, как всегда, здесь есть скрытые нюансы в переводе. Всегда нужно читать первоисточник. На самом деле Фаучи, он все-таки очень умный человек, он сказал следующее: "Из тех, кто вакцинирован, вакцинирован и ревакцинирован, некоторые, может быть, многие из них заразятся". Но уж никак он не допустил поголовного заражения людей штаммом "омикрон", - сказал Семенов.
По его словам, о тяжести течения заболевания Фаучи верно отметил, что даже если привитые заразятся, то перенесут болезнь в целом легко.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыАлександр СеменовКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЭнтони Фаучи
 
 
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