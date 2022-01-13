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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/omikron-1767626442.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону"
В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону" - РИА Новости, 13.01.2022
В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону"
Экстраполировать результаты выборки Федерального медико-биологического агентства о доле "омикрона" среди выявленных случаев коронавируса на всю популяцию... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:42
2022-01-13T11:42
распространение коронавируса
общество
москва
вероника скворцова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экстраполировать результаты выборки Федерального медико-биологического агентства о доле "омикрона" среди выявленных случаев коронавируса на всю популяцию некорректно, мониторинг за распространением штамма остается на контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что на штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве."Несомненно, представители различных структур, выступивших накануне с заявлениями о количестве "омикрон" штамма, говорили лишь о проценте выявления "омикрон" среди исследованного ими небольшого числа образцов коронавируса. Таким образом, экстраполировать результаты этой выборки на всю популяцию некорректно", - говорится в сообщении.Мониторинг за распространением штамма "омикрон" остается на контроле Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.
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общество, москва, вероника скворцова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:42 13.01.2022
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону"

Роспотребнадзор: результаты выборки ФМБА о доле "омикрона" не отражают ситуацию в России

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
Перейти в фотобанк
Тест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экстраполировать результаты выборки Федерального медико-биологического агентства о доле "омикрона" среди выявленных случаев коронавируса на всю популяцию некорректно, мониторинг за распространением штамма остается на контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что на штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве.
"Несомненно, представители различных структур, выступивших накануне с заявлениями о количестве "омикрон" штамма, говорили лишь о проценте выявления "омикрон" среди исследованного ими небольшого числа образцов коронавируса. Таким образом, экстраполировать результаты этой выборки на всю популяцию некорректно", - говорится в сообщении.
Мониторинг за распространением штамма "омикрон" остается на контроле Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваВероника СкворцоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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