https://ria.ru/20220113/omikron-1767626442.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону"

В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону" - РИА Новости, 13.01.2022

В Роспотребнадзоре прокомментировали результаты выборки ФМБА по "омикрону"

Экстраполировать результаты выборки Федерального медико-биологического агентства о доле "омикрона" среди выявленных случаев коронавируса на всю популяцию... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:42

2022-01-13T11:42

2022-01-13T11:42

распространение коронавируса

общество

москва

вероника скворцова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экстраполировать результаты выборки Федерального медико-биологического агентства о доле "омикрона" среди выявленных случаев коронавируса на всю популяцию некорректно, мониторинг за распространением штамма остается на контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что на штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве."Несомненно, представители различных структур, выступивших накануне с заявлениями о количестве "омикрон" штамма, говорили лишь о проценте выявления "омикрон" среди исследованного ими небольшого числа образцов коронавируса. Таким образом, экстраполировать результаты этой выборки на всю популяцию некорректно", - говорится в сообщении.Мониторинг за распространением штамма "омикрон" остается на контроле Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220113/omikron-1767588021.html

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общество, москва, вероника скворцова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19