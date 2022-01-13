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https://ria.ru/20220113/ograblenie-1767592954.html
Мужчина в ЕАО "заказал" жену, чтобы избежать развода
В ЕАО мужчина заказал ограбление жены, чтобы избежать развода - РИА Новости, 13.01.2022
Мужчина в ЕАО "заказал" жену, чтобы избежать развода
Житель Биробиджана организовал ограбление собственной жены, так как не хотел разводиться, рассказала РИА Новости майор внутренней службы регионального... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T06:52
2022-01-13T08:36
происшествия
хабаровск
еврейская автономная область
биробиджан
россия
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ХАБАРОВСК, 13 янв — РИА Новости. Житель Биробиджана организовал ограбление собственной жены, так как не хотел разводиться, рассказала РИА Новости майор внутренней службы регионального управления МВД Оксана Ткачева.По словам Ткачевой, на женщину напали 7 января, когда она шла по улице. Двое местных жителей, оба 2000 года рождения, один из которых был ранее судим, повалили ее с ног, стали избивать, выхватили сумку с личными вещами и двумя тысячами рублей и убежали."Женщина оперативно стала звонить своему мужу, и он даже выбежал из дома, это все происходило рядом, сымитировал погоню за грабителями и позвонил сам в полицию. По плану мужа пострадавшей, нападавшие должны были оставить себе вещи жены в качестве вознаграждения за содеянное, включая сотовый телефон", — рассказала представитель полиции.Но организатор ограбления не подозревал, что преступление может увидеть кто-то еще."Так и произошло, по иронии судьбы происходящее увидела женщина, которая проезжала рядом на машине, и она также сообщила в правоохранительные органы. Были разосланы ориентировки, подозреваемых задержали вчера", — добавила собеседница агентства.Против них возбудили уголовное дело о грабеже.Сейчас проходят оперативные мероприятия, решается вопрос о привлечении заказчика грабежа к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220111/politsiya-1767350318.html
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происшествия, хабаровск, еврейская автономная область, биробиджан, россия
06:52 13.01.2022 (обновлено: 08:36 13.01.2022)
 
В ЕАО мужчина заказал ограбление жены, чтобы избежать развода

Мужчина в ЕАО организовал нападение на собственную жену из-за нежелания разводиться

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 13 янв — РИА Новости. Житель Биробиджана организовал ограбление собственной жены, так как не хотел разводиться, рассказала РИА Новости майор внутренней службы регионального управления МВД Оксана Ткачева.

"У них идет бракоразводный процесс, и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите. Оба молодые люди, им где-то по 31 году, есть дети, семья нормальная, оба работают, причем где-то в госструктурах", — сказала она.

По словам Ткачевой, на женщину напали 7 января, когда она шла по улице. Двое местных жителей, оба 2000 года рождения, один из которых был ранее судим, повалили ее с ног, стали избивать, выхватили сумку с личными вещами и двумя тысячами рублей и убежали.
"Женщина оперативно стала звонить своему мужу, и он даже выбежал из дома, это все происходило рядом, сымитировал погоню за грабителями и позвонил сам в полицию. По плану мужа пострадавшей, нападавшие должны были оставить себе вещи жены в качестве вознаграждения за содеянное, включая сотовый телефон", — рассказала представитель полиции.
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Но организатор ограбления не подозревал, что преступление может увидеть кто-то еще.
"Так и произошло, по иронии судьбы происходящее увидела женщина, которая проезжала рядом на машине, и она также сообщила в правоохранительные органы. Были разосланы ориентировки, подозреваемых задержали вчера", — добавила собеседница агентства.
Против них возбудили уголовное дело о грабеже.

"После того как они рассказали, кто нанял их для дела, сотрудники вышли на супруга пострадавшей, и в итоге он признался, что организатором преступления был он", — заключила Ткачева.

Сейчас проходят оперативные мероприятия, решается вопрос о привлечении заказчика грабежа к уголовной ответственности.
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