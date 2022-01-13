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ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле пригорода Луганска

ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле пригорода Луганска - РИА Новости, 13.01.2022

ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле пригорода Луганска

Украинские силовики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия поселок Красный Яр в пригороде Луганска, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:46

2022-01-13T17:46

2022-01-13T17:46

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия поселок Красный Яр в пригороде Луганска, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию республики."В 14.30 (совпадает с мск.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Красный Яр из гранатометов и стрелкового оружия", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики, помимо пригорода Луганска, два раза в четверг открывали огонь из минометов и БМП по подконтрольному ЛНР селу Желобок.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220113/bespilotnik-1767610407.html

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в мире, украина, луганск, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр