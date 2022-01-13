https://ria.ru/20220113/obstrel-1767658924.html
ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе
ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе - РИА Новости, 13.01.2022
ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу во время полета вблизи подконтрольного Киеву села Чермалык в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:52
2022-01-13T13:52
2022-01-13T13:52
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу во время полета вблизи подконтрольного Киеву села Чермалык в Донбассе, сообщается в отчете миссии.Ранее в ЛНР и ДНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Возле подконтрольного правительству Чермалыка был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении мини-БПЛА СММ", - говорится в отчете миссии на сайте СММ ОБСЕ от 12 января.Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в преднамеренном и подготовленном обстреле беспилотника. "Важно отметить, что данный обстрел был заранее спланирован, так как о времени и месте запуска беспилотника украинские боевики были уведомлены заранее", - заявил журналистам офицер управления Народной милиции ДНР.По его словам, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в подконтрольных им населенных пунктах и, препятствуя наблюдателям миссии, пытаются скрыть эту технику.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220105/borrel-1766657977.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе
ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника у подконтрольного Киеву села Чермалык
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости.
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ
подвергся обстрелу во время полета вблизи подконтрольного Киеву
села Чермалык в Донбассе
, сообщается в отчете миссии.
Ранее в ЛНР
и ДНР
заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"Возле подконтрольного правительству Чермалыка был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении мини-БПЛА СММ", - говорится в отчете миссии на сайте СММ ОБСЕ от 12 января.
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в преднамеренном и подготовленном обстреле беспилотника. "Важно отметить, что данный обстрел был заранее спланирован, так как о времени и месте запуска беспилотника украинские боевики были уведомлены заранее", - заявил журналистам офицер управления Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в подконтрольных им населенных пунктах и, препятствуя наблюдателям миссии, пытаются скрыть эту технику.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.