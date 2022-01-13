https://ria.ru/20220113/obstrel-1767600954.html

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 13.01.2022

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:23

2022-01-13T09:23

2022-01-13T09:23

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 11 января украинские силовики четыре раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике поселкам Донецкий и Молодежное из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Офицер уточнил, что в результате минометного обстрела поселка Донецкий было повреждено остекление 11 окон многоквартирного жилого дома.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220112/lnr-1767452657.html

https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр