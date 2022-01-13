https://ria.ru/20220113/obse-1767728880.html

В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич

В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022

В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что при подготовке документов организации все больше преобладают принципы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:37

2022-01-13T18:37

2022-01-13T18:43

в мире

нато

александр лукашевич

обсе

россия

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ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что при подготовке документов организации все больше преобладают принципы "евроатлантической дисциплины", а не национальные интересы стран-участниц."Такое впечатление, что здесь (в ОБСЕ) Россия работает не с суверенными участниками, а с членами различных объединений и альянсов. Они объединены евроатлантической дисциплиной и говорят примерно одно и то же", - сказал он на брифинге для журналистов после заседания постсовета ОБСЕДипломат подчеркнул, что после прошедшего накануне совета Россия-НАТО "высказались все, несмотря на дисциплину", при этом на нынешнем заседании постсовета ОБСЕ от лица всех государств-членов ЕС заявление сделал представитель внешнеполитической службы, добавил Лукашевич."Это очень опасная тенденция, которая все больше захлестывает венскую площадку. Я должен это с сожалением констатировать. Даже при подготовке документов работают инструменты этой солидарности, а не национальные интересы", - сказал постпред РФ при ОБСЕ.

https://ria.ru/20220113/obse-1767713301.html

https://ria.ru/20220113/otvet-1767708895.html

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в мире, нато, александр лукашевич, обсе, россия