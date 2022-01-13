18:37 13.01.2022 (обновлено: 18:43 13.01.2022)
В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич
Постпред Лукашевич заявил, что в ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что при подготовке документов организации все больше преобладают принципы "евроатлантической дисциплины", а не национальные интересы стран-участниц.
"Такое впечатление, что здесь (в ОБСЕ) Россия работает не с суверенными участниками, а с членами различных объединений и альянсов. Они объединены евроатлантической дисциплиной и говорят примерно одно и то же", - сказал он на брифинге для журналистов после заседания постсовета ОБСЕ
Дипломат подчеркнул, что после прошедшего накануне совета Россия-НАТО "высказались все, несмотря на дисциплину", при этом на нынешнем заседании постсовета ОБСЕ от лица всех государств-членов ЕС заявление сделал представитель внешнеполитической службы, добавил Лукашевич.
"По-хорошему, сегодня должны были выступать все 57, а выступило чуть больше 25, но и то в основном малые страны. Это эрозия хельсинского декалога, где принцип уважения суверенного равенства государства, уважение их равенства, их право выступать в этом качестве – они сломлены в том числе этой евроатлантической дисциплиной", - заявил Лукашевич.
"Это очень опасная тенденция, которая все больше захлестывает венскую площадку. Я должен это с сожалением констатировать. Даже при подготовке документов работают инструменты этой солидарности, а не национальные интересы", - сказал постпред РФ при ОБСЕ.