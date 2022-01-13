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В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич
В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022
В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что при подготовке документов организации все больше преобладают принципы... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:37
2022-01-13T18:43
в мире
нато
александр лукашевич
обсе
россия
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ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что при подготовке документов организации все больше преобладают принципы "евроатлантической дисциплины", а не национальные интересы стран-участниц."Такое впечатление, что здесь (в ОБСЕ) Россия работает не с суверенными участниками, а с членами различных объединений и альянсов. Они объединены евроатлантической дисциплиной и говорят примерно одно и то же", - сказал он на брифинге для журналистов после заседания постсовета ОБСЕДипломат подчеркнул, что после прошедшего накануне совета Россия-НАТО "высказались все, несмотря на дисциплину", при этом на нынешнем заседании постсовета ОБСЕ от лица всех государств-членов ЕС заявление сделал представитель внешнеполитической службы, добавил Лукашевич."Это очень опасная тенденция, которая все больше захлестывает венскую площадку. Я должен это с сожалением констатировать. Даже при подготовке документов работают инструменты этой солидарности, а не национальные интересы", - сказал постпред РФ при ОБСЕ.
https://ria.ru/20220113/obse-1767713301.html
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в мире, нато, александр лукашевич, обсе, россия
18:37 13.01.2022 (обновлено: 18:43 13.01.2022)
 
В ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина, заявил Лукашевич

Постпред Лукашевич заявил, что в ОБСЕ преобладает евроатлантическая дисциплина

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что при подготовке документов организации все больше преобладают принципы "евроатлантической дисциплины", а не национальные интересы стран-участниц.
"Такое впечатление, что здесь (в ОБСЕ) Россия работает не с суверенными участниками, а с членами различных объединений и альянсов. Они объединены евроатлантической дисциплиной и говорят примерно одно и то же", - сказал он на брифинге для журналистов после заседания постсовета ОБСЕ
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
17:32
Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ, заявил Лукашевич
Дипломат подчеркнул, что после прошедшего накануне совета Россия-НАТО "высказались все, несмотря на дисциплину", при этом на нынешнем заседании постсовета ОБСЕ от лица всех государств-членов ЕС заявление сделал представитель внешнеполитической службы, добавил Лукашевич.
"По-хорошему, сегодня должны были выступать все 57, а выступило чуть больше 25, но и то в основном малые страны. Это эрозия хельсинского декалога, где принцип уважения суверенного равенства государства, уважение их равенства, их право выступать в этом качестве – они сломлены в том числе этой евроатлантической дисциплиной", - заявил Лукашевич.
"Это очень опасная тенденция, которая все больше захлестывает венскую площадку. Я должен это с сожалением констатировать. Даже при подготовке документов работают инструменты этой солидарности, а не национальные интересы", - сказал постпред РФ при ОБСЕ.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
17:14
Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям
 
В миреНАТОАлександр ЛукашевичОБСЕРоссия
 
 
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