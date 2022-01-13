https://ria.ru/20220113/obse-1767723942.html

Лукашевич прокомментировал начало председательства Польши в ОБСЕ

Лукашевич прокомментировал начало председательства Польши в ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2022

Лукашевич прокомментировал начало председательства Польши в ОБСЕ

Россия рассчитывает, что Польша как председатель ОБСЕ не будет выражать личную позицию польского руководства в отношении Москвы, заявил постоянный представитель РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:14

2022-01-13T18:14

2022-01-13T18:14

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Польша как председатель ОБСЕ не будет выражать личную позицию польского руководства в отношении Москвы, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Ранее польский МИД сообщил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ.Как отметил Лукашевич после специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, конечно, существует национальная специфика в ОБСЕ, у России очень неблагоприятные отношения с Польшей, но черта председательствующих в ОБСЕ государств в том, что они ограничены государствами-участниками мандатом, зафиксированных в документах организации."Он предполагает, что председатель должен исходить и учитывать в своей деятельности, особенно в публичных заявлениях, позиции, которые были согласованы на консенсусной основе в нашей организации, не отходя, не переходя на, как вы говорите, на личности и не выражая личную позицию руководства польского правительства", - сказал Лукашевич.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/obse-1767713301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/obse-1767702619.html

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в мире, сша, москва, нато, александр лукашевич, обсе, россия