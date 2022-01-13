https://ria.ru/20220113/obse-1767713301.html

Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022

Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ в Вене, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:32

2022-01-13T17:32

2022-01-13T17:52

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сша

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александр лукашевич

совет россия-нато

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ в Вене, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."В значительной степени разочарованы, поскольку мы ожидали предметных, всесторонних обсуждений", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции по итогам специального заседания постсовета ОБСЕ.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/otvet-1767708895.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767688471.html

россия

сша

вена

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в мире, обсе, россия, сша, вена, нато, александр лукашевич, совет россия-нато