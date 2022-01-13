https://ria.ru/20220113/obse-1767665439.html
В ОБСЕ предупредили о росте риска войны в зоне ответственности организации
В ОБСЕ предупредили о росте риска войны в зоне ответственности организации - РИА Новости, 13.01.2022
В ОБСЕ предупредили о росте риска войны в зоне ответственности организации
Риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее, заявил председатель ОБСЕ Збигнев Рау, представляя приоритеты польского председательства в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:18
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ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее, заявил председатель ОБСЕ Збигнев Рау, представляя приоритеты польского председательства в организации в штаб-квартире ОБСЕ в Вене."Страны-члены сегодня столкнулись с множеством вызовов для нашей общей безопасности. Угроза военных конфликтов, терроризмом, но также и пандемия COVID-19 – все это ведет к росту неуверенности, непредсказуемости, фрагментации и нарастающих опасений в наших обществах", - сказал Рау."Похоже, что риск войны в зоне ОБСЕ в настоящее время больший, чем когда-либо ранее", - добавил он.
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в мире, вена, обсе
В ОБСЕ предупредили о росте риска войны в зоне ответственности организации
Глава ОБСЕ Рау: риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее