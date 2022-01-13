https://ria.ru/20220113/obse-1767638680.html

Лукашевич рассказал о теме специального заседания постсовета ОБСЕ

Лукашевич рассказал о теме специального заседания постсовета ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2022

Лукашевич рассказал о теме специального заседания постсовета ОБСЕ

Россия использует специальное заседание постсовета ОБСЕ, на котором Польша представит свои приоритеты как председателя на 2022 год, для того, чтобы рассказать о РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:38

2022-01-13T12:38

2022-01-13T12:38

в мире

сша

европа

нато

александр лукашевич

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137231/39/1372313939_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7e349b2441b8c3c75abf6918576772e1.jpg

ВЕНА, 13 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Россия использует специальное заседание постсовета ОБСЕ, на котором Польша представит свои приоритеты как председателя на 2022 год, для того, чтобы рассказать о своих инициативах в области европейской безопасности, привязывать к этому какие-то другие сюжеты контрпродуктивно, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Это заседание открывает сезон польского председательства в ОБСЕ. Приехал министр иностранных дел (Польши), он будет рассказывать о тех приоритетах, которые польские коллеги собираются реализовывать в течение нынешнего года. Это главная специфика, поэтому привязывать сюда какие-то другие сюжеты на нынешнем этапе совершенно контрпродуктивно", - сказал дипломат, подчеркнув, что мероприятие было запланировано, а не созвано Россией.Он отметил, что нынешнее заседание никак не связано со встречами с представителями США и НАТО в Женеве и Брюсселе.По его словам, российская сторона постарается довести до партнеров философию документов с инициативами в сфере гарантий безопасности в Европе."Это ни в коем случае не сигнал к тому, что здесь в этом формате мы будем говорить по этим документам, они не касаются ОБСЕ. Они касаются широкого круга проблем европейской безопасности, по которым мы в этой аудитории должны восстановить диалог", - сказал постпред РФ.

https://ria.ru/20220113/obse-1767584253.html

https://ria.ru/20220106/obse-1766726606.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, нато, александр лукашевич, обсе, россия