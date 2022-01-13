Лукашевич рассказал о теме специального заседания постсовета ОБСЕ
Постпред Лукашевич заявил, что Россия расскажет о своих инициативах на постсовете ОБСЕ
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 13 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Россия использует специальное заседание постсовета ОБСЕ, на котором Польша представит свои приоритеты как председателя на 2022 год, для того, чтобы рассказать о своих инициативах в области европейской безопасности, привязывать к этому какие-то другие сюжеты контрпродуктивно, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Это заседание открывает сезон польского председательства в ОБСЕ. Приехал министр иностранных дел (Польши), он будет рассказывать о тех приоритетах, которые польские коллеги собираются реализовывать в течение нынешнего года. Это главная специфика, поэтому привязывать сюда какие-то другие сюжеты на нынешнем этапе совершенно контрпродуктивно", - сказал дипломат, подчеркнув, что мероприятие было запланировано, а не созвано Россией.
"Это не более чем такое совпадение в триаде. …Мы, конечно, используем это заседание для того, чтобы еще раз рассказать о философии наших инициатив в области европейской безопасности с учетом состоявшихся раундов переговоров", - сказал Лукашевич.
По его словам, российская сторона постарается довести до партнеров философию документов с инициативами в сфере гарантий безопасности в Европе.
"Это ни в коем случае не сигнал к тому, что здесь в этом формате мы будем говорить по этим документам, они не касаются ОБСЕ. Они касаются широкого круга проблем европейской безопасности, по которым мы в этой аудитории должны восстановить диалог", - сказал постпред РФ.
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