Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/obse-1767584253.html
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2022
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T00:26
2022-01-13T02:38
в мире
сша
вена
женева (город)
мид польши
александр лукашевич
хельга шмид
совет россия-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg
ВЕНА, 13 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в ОБСЕ на 2022 год.Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при международной организации, на мероприятии планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". После главы польского МИД выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, уточнили в дипмиссии.Ранее польский МИД сообщил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ."Основной целью председательства Польши в ОБСЕ будут действия, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами", — сообщило министерство.Как заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, диалог между странами-членами должен основываться на принципах международного права и использовании инструментов и механизмов ОБСЕ."Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно", — сказал Рау.После сессии польский министр и генсек ОБСЕ Хельга Шмид ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Во второй половине дня брифинг для СМИ проведет постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет на следующий день после встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ранее в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США.В российской дипмиссии при ОБСЕ подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано. По словам дипломатов, речь идет о разных форматах, поскольку в ОБСЕ, в отличие от НАТО, Россия является полноправным участником.
https://ria.ru/20220106/obse-1766726606.html
https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767566579.html
сша
вена
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_89:0:2410:1741_1920x0_80_0_0_160d820b127ad4048f124d4e26933d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вена, женева (город), мид польши, александр лукашевич, хельга шмид, совет россия-нато, обсе, россия, збигнев рау
00:26 13.01.2022 (обновлено: 02:38 13.01.2022)
 
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в ОБСЕ на 2022 год.
Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при международной организации, на мероприятии планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". После главы польского МИД выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, уточнили в дипмиссии.
Ранее польский МИД сообщил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ.
"Основной целью председательства Польши в ОБСЕ будут действия, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами", — сообщило министерство.
Как заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, диалог между странами-членами должен основываться на принципах международного права и использовании инструментов и механизмов ОБСЕ.
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 12:25
Сенатор Федоров призвал радикально перестроить ОБСЕ
"Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно", — сказал Рау.
После сессии польский министр и генсек ОБСЕ Хельга Шмид ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Во второй половине дня брифинг для СМИ проведет постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет на следующий день после встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ранее в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США.
В российской дипмиссии при ОБСЕ подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано. По словам дипломатов, речь идет о разных форматах, поскольку в ОБСЕ, в отличие от НАТО, Россия является полноправным участником.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 20:26
В конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России
 
В миреСШАВенаЖенева (город)МИД ПольшиАлександр ЛукашевичХельга ШмидСовет Россия-НАТООБСЕРоссияЗбигнев Рау
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ
09:12СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
09:10Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
09:08В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо
09:05Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
09:03МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
09:03Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19
09:00Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснее
08:57В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
08:47В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
08:45В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
08:34Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:27Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку
08:26В России пройдет единовременный учет амурского тигра
08:21Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей
08:02Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
07:49Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
07:43В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс
07:43Историк рассказал, почему в России два Новых года
07:39Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Лента новостейМолния
ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИСК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочкиМали обвинила Францию в нарушении воздушного пространстваВ Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливоМишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штаммаМЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснееВ Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршруткиВ Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейскихВ Москве продлили "желтый" уровень погодной опасностиМосквичам рассказали о погоде в четвергМладшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержкуВ России пройдет единовременный учет амурского тиграБастрыкин заявил о росте числа преступлений против детейМинувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом годуАнтонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на МосквуВ аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейсИсторик рассказал, почему в России два Новых годаРоссия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов