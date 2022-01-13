https://ria.ru/20220113/obse-1767584253.html

В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2022

В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T00:26

2022-01-13T00:26

2022-01-13T02:38

в мире

сша

вена

женева (город)

мид польши

александр лукашевич

хельга шмид

совет россия-нато

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ВЕНА, 13 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в ОБСЕ на 2022 год.Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при международной организации, на мероприятии планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". После главы польского МИД выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, уточнили в дипмиссии.Ранее польский МИД сообщил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ."Основной целью председательства Польши в ОБСЕ будут действия, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами", — сообщило министерство.Как заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, диалог между странами-членами должен основываться на принципах международного права и использовании инструментов и механизмов ОБСЕ."Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно", — сказал Рау.После сессии польский министр и генсек ОБСЕ Хельга Шмид ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Во второй половине дня брифинг для СМИ проведет постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет на следующий день после встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ранее в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США.В российской дипмиссии при ОБСЕ подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано. По словам дипломатов, речь идет о разных форматах, поскольку в ОБСЕ, в отличие от НАТО, Россия является полноправным участником.

https://ria.ru/20220106/obse-1766726606.html

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767566579.html

сша

вена

женева (город)

россия

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