00:26 13.01.2022 (обновлено: 02:38 13.01.2022)
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 13 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в ОБСЕ на 2022 год.
Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при международной организации, на мероприятии планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". После главы польского МИД выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, уточнили в дипмиссии.
Ранее польский МИД сообщил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ.
"Основной целью председательства Польши в ОБСЕ будут действия, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами", — сообщило министерство.
Как заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, диалог между странами-членами должен основываться на принципах международного права и использовании инструментов и механизмов ОБСЕ.
6 января, 12:25Сенатор Федоров призвал радикально перестроить ОБСЕ
"Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно", — сказал Рау.
После сессии польский министр и генсек ОБСЕ Хельга Шмид ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Во второй половине дня брифинг для СМИ проведет постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет на следующий день после встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ранее в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США.
В российской дипмиссии при ОБСЕ подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано. По словам дипломатов, речь идет о разных форматах, поскольку в ОБСЕ, в отличие от НАТО, Россия является полноправным участником.