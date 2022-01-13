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Губернатор поручил разобраться в причинах смерти 18-летнего жителя Обнинска
Губернатор поручил разобраться в причинах смерти 18-летнего жителя Обнинска - РИА Новости, 13.01.2022
Губернатор поручил разобраться в причинах смерти 18-летнего жителя Обнинска
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку в связи со смертью 18-летнего жителя... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:50
2022-01-13T11:50
общество
обнинск
калужская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку в связи со смертью 18-летнего жителя Обнинска, которого, как сообщалось в соцсетях, врачи с травмой груди отправили домой, где он скончался.Согласно сообщениям, юноша занимался спортом во дворе дома, сделал сальто, ударившись грудью о металлическую конструкцию. Медики больницы №8 сделали молодому человеку УЗИ и, заявив, что с ним все в порядке, отправили домой. Дома боль усилилась, юноша скончался, не дождавшись скорой помощи. По словам родственников, у него были повреждения внутренних органов. По данным соцсетей, молодого человека воспитывала мама.Губернатор в своем Telegram-канале назвал случай "чудовищным, несправедливым" и принес глубокие соболезнования родным скончавшегося."Разумеется, будет проведена проверка. Но этого недостаточно. Люди ждут решений и четких действий в отношении больницы. Только что назначен директор КБ№8 Сергей Курдяев. Поручаю минздраву Калужской области совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию. Со стороны правительства Калужской области в этом деле будет оказана поддержка", - написал Шапша.Согласно сайту клинической больницы №8 Обнинска, в конце декабря коллективу представили нового руководителя - им стал Сергей Михайлович Курдяев, до этой должности он был главным врачом столичного института имени Герцена, входящего в состав НМИЦ радиологии.
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общество, обнинск, калужская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), владислав шапша
11:50 13.01.2022
 
Губернатор поручил разобраться в причинах смерти 18-летнего жителя Обнинска

Губернатор Шапша поручил разобраться в причинах смерти 18-летнего жителя Обнинска

© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку в связи со смертью 18-летнего жителя Обнинска, которого, как сообщалось в соцсетях, врачи с травмой груди отправили домой, где он скончался.
Согласно сообщениям, юноша занимался спортом во дворе дома, сделал сальто, ударившись грудью о металлическую конструкцию. Медики больницы №8 сделали молодому человеку УЗИ и, заявив, что с ним все в порядке, отправили домой. Дома боль усилилась, юноша скончался, не дождавшись скорой помощи. По словам родственников, у него были повреждения внутренних органов. По данным соцсетей, молодого человека воспитывала мама.
Губернатор в своем Telegram-канале назвал случай "чудовищным, несправедливым" и принес глубокие соболезнования родным скончавшегося.
"Разумеется, будет проведена проверка. Но этого недостаточно. Люди ждут решений и четких действий в отношении больницы. Только что назначен директор КБ№8 Сергей Курдяев. Поручаю минздраву Калужской области совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию. Со стороны правительства Калужской области в этом деле будет оказана поддержка", - написал Шапша.
Согласно сайту клинической больницы №8 Обнинска, в конце декабря коллективу представили нового руководителя - им стал Сергей Михайлович Курдяев, до этой должности он был главным врачом столичного института имени Герцена, входящего в состав НМИЦ радиологии.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 14:07
Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент
 
ОбществоОбнинскКалужская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Владислав Шапша
 
 
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