https://ria.ru/20220113/oblako-1767729312.html
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе" - РИА Новости, 13.01.2022
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"
Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:38
2022-01-13T18:38
2022-01-13T18:39
экономика
технологии
гайдаровский форум
вымпелком
александр торбахов
яндекс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152360/28/1523602836_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_77543309c07d6669a4dfbdae1bbf8615.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян."Хочу сказать, что мировой рынок облаков оценивается в 333 миллиарда долларов. То есть если считать, что российская экономика должна быть 2% от мировой, тогда в России рынок должен был быть больше шести миллиардов долларов, а оценка - миллиард. То есть, по сути, мы отстаем минимум раз в шесть", - сказал Худавердян.По словам генерального директора "Вымпелкома" Александра Торбахова, очень многие решения, на которых работают большие и маленькие компании в России, не расположены к облачным сервисам. Однако весь современный софт, как правило, пишется уже с учетом возможности переноса на удаленные серверы. Поэтому объемы использования облачных сервисов будут нарастать.При использовании облачных хранилищ данные фирмы находятся на удаленных серверах, которые берутся в аренду у другой компании, таким образом фирме не нужно поддерживать собственный сервер.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762824988.html
https://ria.ru/20210415/dokumenty-1728469756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152360/28/1523602836_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b841bcbbdfbb2cfe8d406e5a5ce93543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, гайдаровский форум, вымпелком, александр торбахов, яндекс, россия
18:38 13.01.2022 (обновлено: 18:39 13.01.2022)
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"
Директор "Яндекса" Худавердян: рынок облачных сервисов в России отстает от мирового