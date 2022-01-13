Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/oblako-1767729312.html
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе" - РИА Новости, 13.01.2022
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"
Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:38
2022-01-13T18:39
экономика
технологии
гайдаровский форум
вымпелком
александр торбахов
яндекс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152360/28/1523602836_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_77543309c07d6669a4dfbdae1bbf8615.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян."Хочу сказать, что мировой рынок облаков оценивается в 333 миллиарда долларов. То есть если считать, что российская экономика должна быть 2% от мировой, тогда в России рынок должен был быть больше шести миллиардов долларов, а оценка - миллиард. То есть, по сути, мы отстаем минимум раз в шесть", - сказал Худавердян.По словам генерального директора "Вымпелкома" Александра Торбахова, очень многие решения, на которых работают большие и маленькие компании в России, не расположены к облачным сервисам. Однако весь современный софт, как правило, пишется уже с учетом возможности переноса на удаленные серверы. Поэтому объемы использования облачных сервисов будут нарастать.При использовании облачных хранилищ данные фирмы находятся на удаленных серверах, которые берутся в аренду у другой компании, таким образом фирме не нужно поддерживать собственный сервер.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762824988.html
https://ria.ru/20210415/dokumenty-1728469756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152360/28/1523602836_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b841bcbbdfbb2cfe8d406e5a5ce93543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, гайдаровский форум, вымпелком, александр торбахов, яндекс, россия
18:38 13.01.2022 (обновлено: 18:39 13.01.2022)
 
Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"

Директор "Яндекса" Худавердян: рынок облачных сервисов в России отстает от мирового

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДата-центр Ростелекома
Дата-центр Ростелекома - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Дата-центр Ростелекома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян.
"Хочу сказать, что мировой рынок облаков оценивается в 333 миллиарда долларов. То есть если считать, что российская экономика должна быть 2% от мировой, тогда в России рынок должен был быть больше шести миллиардов долларов, а оценка - миллиард. То есть, по сути, мы отстаем минимум раз в шесть", - сказал Худавердян.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 18:56
В Госдуме поддержали блокировку Tor в России
По словам генерального директора "Вымпелкома" Александра Торбахова, очень многие решения, на которых работают большие и маленькие компании в России, не расположены к облачным сервисам. Однако весь современный софт, как правило, пишется уже с учетом возможности переноса на удаленные серверы. Поэтому объемы использования облачных сервисов будут нарастать.
При использовании облачных хранилищ данные фирмы находятся на удаленных серверах, которые берутся в аренду у другой компании, таким образом фирме не нужно поддерживать собственный сервер.
РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля 2021, 18:59
В России запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде
 
ЭкономикаТехнологииГайдаровский форумВымпелКомАлександр ТорбаховЯндексРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"