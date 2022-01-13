https://ria.ru/20220113/oblako-1767729312.html

Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"

Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе" - РИА Новости, 13.01.2022

Российский рынок облачных сервисов отстает от мирового, заявили в "Яндексе"

Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:38

2022-01-13T18:38

2022-01-13T18:39

экономика

технологии

гайдаровский форум

вымпелком

александр торбахов

яндекс

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рынок облачных сервисов в России должен быть минимум в шесть раз больше, чтобы соответствовать общемировым стандартам, заявил в ходе Гайдаровского форума управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян."Хочу сказать, что мировой рынок облаков оценивается в 333 миллиарда долларов. То есть если считать, что российская экономика должна быть 2% от мировой, тогда в России рынок должен был быть больше шести миллиардов долларов, а оценка - миллиард. То есть, по сути, мы отстаем минимум раз в шесть", - сказал Худавердян.По словам генерального директора "Вымпелкома" Александра Торбахова, очень многие решения, на которых работают большие и маленькие компании в России, не расположены к облачным сервисам. Однако весь современный софт, как правило, пишется уже с учетом возможности переноса на удаленные серверы. Поэтому объемы использования облачных сервисов будут нарастать.При использовании облачных хранилищ данные фирмы находятся на удаленных серверах, которые берутся в аренду у другой компании, таким образом фирме не нужно поддерживать собственный сервер.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762824988.html

https://ria.ru/20210415/dokumenty-1728469756.html

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экономика, технологии, гайдаровский форум, вымпелком, александр торбахов, яндекс, россия