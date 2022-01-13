https://ria.ru/20220113/novosibirsk-1767625892.html
В Новосибирск, где произошла утечка диметиламина, направили специалистов
В Новосибирск, где произошла утечка диметиламина, направили специалистов - РИА Новости, 13.01.2022
В Новосибирск, где произошла утечка диметиламина, направили специалистов
Специалисты компании "СпецТрансГарант" направлены из Омска для ликвидации утечки опасного химического вещества из цистерны на железнодорожной станции в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:40
2022-01-13T11:40
2022-01-13T11:40
происшествия
омск
новосибирск
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты компании "СпецТрансГарант" направлены из Омска для ликвидации утечки опасного химического вещества из цистерны на железнодорожной станции в Новосибирске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее стало известно об утечке диметиламина из запорной арматуры цистерны на станции Инская. По данным источника РИА Новости, это химическое вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу. При взаимодействии с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси, а при горении выделяет токсичные газы. Аварийная цистерна отбуксировали в тупик. Всего в ней находится почти 30 тонн опасного вещества. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии порядка 500 метров от места ЧП."Из Омска на место происшествия следуют сотрудники компании "СпецТрансГарант" - арендодателя цистерн для перевозки опасных химических грузов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в четверг планируются работы по ликвидации утечки из цистерны, а также сбору и утилизации загрязненного грунта.
https://ria.ru/20220113/novosibirsk-1767622458.html
https://ria.ru/20220104/uglevodorod-1766547880.html
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происшествия, омск, новосибирск
В Новосибирск, где произошла утечка диметиламина, направили специалистов
В Новосибирск, где из цистерны вытекает диметиламин, направили омских специалистов