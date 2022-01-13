https://ria.ru/20220113/novosibirsk-1767622458.html

На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны

На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны - РИА Новости, 13.01.2022

На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны

Утечка опасного химического вещества из цистерны произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:25

2022-01-13T11:25

2022-01-13T11:25

происшествия

новосибирск

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Утечка опасного химического вещества из цистерны произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии порядка 500 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На железнодорожной станции Инская обнаружена утечка диметиламина из запорной арматуры цистерны", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это произошло накануне вечером.Он добавил, что это химическое вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу. При взаимодействии с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси, а при горении выделяет токсичные газы.Собеседник агентства добавил, что аварийную цистерну отбуксировали в тупик. Всего в ней находится почти 30 тонн опасного вещества. К ликвидации последствий ЧП привлечены почти 70 человек и 13 единиц техники, включая пожарный поезд.

https://ria.ru/20220104/uglevodorod-1766547880.html

https://ria.ru/20211214/utechka-1763659995.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск