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На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны
На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны - РИА Новости, 13.01.2022
На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны
Утечка опасного химического вещества из цистерны произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:25
2022-01-13T11:25
2022-01-13T11:25
происшествия
новосибирск
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Утечка опасного химического вещества из цистерны произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии порядка 500 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На железнодорожной станции Инская обнаружена утечка диметиламина из запорной арматуры цистерны", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это произошло накануне вечером.Он добавил, что это химическое вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу. При взаимодействии с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси, а при горении выделяет токсичные газы.Собеседник агентства добавил, что аварийную цистерну отбуксировали в тупик. Всего в ней находится почти 30 тонн опасного вещества. К ликвидации последствий ЧП привлечены почти 70 человек и 13 единиц техники, включая пожарный поезд.
https://ria.ru/20220104/uglevodorod-1766547880.html
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происшествия, новосибирск
На станции в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны
На станции Инская в Новосибирске произошла утечка опасного вещества из цистерны