https://ria.ru/20220113/nesovmestimost-1767583878.html

Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем

Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем - РИА Новости, 13.01.2022

Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем

Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T02:15

2022-01-13T02:15

2022-01-13T02:15

общество

медицина

алкоголь

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье

россия

владимир роговский

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.Даже разовый прием лекарства и алкоголя может быть достаточным для летального исхода, продолжает эксперт. Все дело в том, что алкоголь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты или вовсе ослабить действие препарата.По словам Роговского, в процессе метаболизации участвуют ферменты семейства цитохрома p450 (цито — клетка, p450 — поглощение света при длине волны 450 нм)."Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства", — предупреждает специалист.

https://ria.ru/20211026/sochetanie-1756387174.html

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общество, медицина, алкоголь, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, владимир роговский