https://ria.ru/20220113/nesovmestimost-1767583878.html
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем - РИА Новости, 13.01.2022
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем
Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:15
2022-01-13T02:15
2022-01-13T02:15
общество
медицина
алкоголь
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
россия
владимир роговский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96599/45/965994545_0:79:2860:1687_1920x0_80_0_0_2dad98c5d40765251f9ccd6f6b4e2496.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.Даже разовый прием лекарства и алкоголя может быть достаточным для летального исхода, продолжает эксперт. Все дело в том, что алкоголь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты или вовсе ослабить действие препарата.По словам Роговского, в процессе метаболизации участвуют ферменты семейства цитохрома p450 (цито — клетка, p450 — поглощение света при длине волны 450 нм)."Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства", — предупреждает специалист.
https://ria.ru/20211026/sochetanie-1756387174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96599/45/965994545_148:0:2680:1899_1920x0_80_0_0_804850ae6ced69a73eb846e27abe3698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медицина, алкоголь, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, владимир роговский
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем
Фармаколог Роговский: парацетамол, антибиотики и статины несовместимы с алкоголем
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством "Прайм
" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.
Даже разовый прием лекарства и алкоголя может быть достаточным для летального исхода, продолжает эксперт. Все дело в том, что алкоголь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты или вовсе ослабить действие препарата.
По словам Роговского, в процессе метаболизации участвуют ферменты семейства цитохрома p450 (цито — клетка, p450 — поглощение света при длине волны 450 нм).
"Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства", — предупреждает специалист.