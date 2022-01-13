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Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем - РИА Новости, 13.01.2022
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем
Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:15
2022-01-13T02:15
общество
медицина
алкоголь
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
россия
владимир роговский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.Даже разовый прием лекарства и алкоголя может быть достаточным для летального исхода, продолжает эксперт. Все дело в том, что алкоголь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты или вовсе ослабить действие препарата.По словам Роговского, в процессе метаболизации участвуют ферменты семейства цитохрома p450 (цито — клетка, p450 — поглощение света при длине волны 450 нм)."Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства", — предупреждает специалист.
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общество, медицина, алкоголь, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, владимир роговский
02:15 13.01.2022
 
Фармаколог назвал лекарства, категорически несовместимые с алкоголем

Фармаколог Роговский: парацетамол, антибиотики и статины несовместимы с алкоголем

© Fotolia / bernanamoglu Женщина держит таблетку
Женщина держит таблетку - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Fotolia / bernanamoglu
Женщина держит таблетку. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина (статины) не совместимы с алкоголем, предупреждает в беседе с агентством "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.
Даже разовый прием лекарства и алкоголя может быть достаточным для летального исхода, продолжает эксперт. Все дело в том, что алкоголь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты или вовсе ослабить действие препарата.
По словам Роговского, в процессе метаболизации участвуют ферменты семейства цитохрома p450 (цито — клетка, p450 — поглощение света при длине волны 450 нм).
"Алкоголь эти ферменты индуцирует — они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства", — предупреждает специалист.
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ОбществоМедицинаАлкогольРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровьеРоссияВладимир Роговский
 
 
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