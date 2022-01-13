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Путин отметил важность анализа новых тенденций в науке
Путин отметил важность анализа новых тенденций в науке - РИА Новости, 13.01.2022
Путин отметил важность анализа новых тенденций в науке
Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям открывающегося в четверг Гайдаровского форума отметил, что для устойчивого развития страны... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:33
2022-01-13T09:33
в мире
владимир путин
гайдаровский форум
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям открывающегося в четверг Гайдаровского форума отметил, что для устойчивого развития страны необходимо не только закрепить достигнутые в прошлом году результаты по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса, но и детально проанализировать новые тенденции в таких сферах как бизнес, наука, образование и здравоохранение.Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты", организованный при поддержке правительства РФ, будет проходить на площадке Президентской академии в четверг и пятницу. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, объединяющая ведущих мировых ученых и политиков, экспертов, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты."Отмечу, что в минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Сегодня важно не только закрепить эти достижения, но и детально проанализировать новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах. Учесть их – в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан", - говорится в письменном приветствии Путина.Глава государства отметил, что Гайдаровский форум пользуется неизменным вниманием отечественных и зарубежных экспертов и по праву считается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности."Уверен, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а инициативы и предложения её участников обязательно будут востребованы", - добавил Путин.Организаторами форума выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
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в мире, владимир путин, гайдаровский форум, россия
09:33 13.01.2022
 
Путин отметил важность анализа новых тенденций в науке

Президент Путин отметил важность анализа новых тенденций в науке для развития страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям открывающегося в четверг Гайдаровского форума отметил, что для устойчивого развития страны необходимо не только закрепить достигнутые в прошлом году результаты по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса, но и детально проанализировать новые тенденции в таких сферах как бизнес, наука, образование и здравоохранение.
Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты", организованный при поддержке правительства РФ, будет проходить на площадке Президентской академии в четверг и пятницу. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, объединяющая ведущих мировых ученых и политиков, экспертов, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.
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"Отмечу, что в минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Сегодня важно не только закрепить эти достижения, но и детально проанализировать новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах. Учесть их – в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан", - говорится в письменном приветствии Путина.
Глава государства отметил, что Гайдаровский форум пользуется неизменным вниманием отечественных и зарубежных экспертов и по праву считается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности.
"Уверен, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а инициативы и предложения её участников обязательно будут востребованы", - добавил Путин.
Организаторами форума выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
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В миреВладимир ПутинГайдаровский форумРоссия
 
 
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