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Посол России в Лондоне объяснил, зачем НАТО нужна Украина
Посол России в Лондоне объяснил, зачем НАТО нужна Украина - РИА Новости, 13.01.2022
Посол России в Лондоне объяснил, зачем НАТО нужна Украина
Принятие Украины в состав НАТО является частью концепции западных стран по сдерживанию России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в эфире телеканала... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:01
2022-01-13T22:03
в мире
сша
москва
нато
андрей келин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Принятие Украины в состав НАТО является частью концепции западных стран по сдерживанию России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Знаете, это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом, и особенно США, выделены огромные средства. С одной стороны - это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны - переходит в военные формы и через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию", - сказал посол, отвечая на вопрос, зачем НАТО нужна Украина.Он отметил, что Россия на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание - контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями и так далее."Нужно нам это все сегодня? Отнюдь. Совсем другие вызовы стоят перед нами: климатические, террористические, а вот это отвлечение сил, приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Британии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html
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в мире, сша, москва, нато, андрей келин, россия
22:01 13.01.2022 (обновлено: 22:03 13.01.2022)
 
Посол России в Лондоне объяснил, зачем НАТО нужна Украина

Посол в Лондоне Келин: принятие Украины в состав НАТО нужно для сдерживания России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Принятие Украины в состав НАТО является частью концепции западных стран по сдерживанию России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Знаете, это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом, и особенно США, выделены огромные средства. С одной стороны - это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны - переходит в военные формы и через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию", - сказал посол, отвечая на вопрос, зачем НАТО нужна Украина.
Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Он отметил, что Россия на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание - контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями и так далее.
"Нужно нам это все сегодня? Отнюдь. Совсем другие вызовы стоят перед нами: климатические, террористические, а вот это отвлечение сил, приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Британии.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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