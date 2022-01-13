https://ria.ru/20220113/nato-1767726635.html

Экспансии НАТО в Европе должен быть поставлен "заслон", заявил Лукашевич

Экспансии НАТО в Европе должен быть поставлен "заслон", заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022

Экспансии НАТО в Европе должен быть поставлен "заслон", заявил Лукашевич

Экспансия НАТО в Европе является главным ударом по системе европейской безопасности, этому расширению должен быть поставлен заслон, сообщил постоянный... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:25

2022-01-13T18:25

2022-01-13T18:25

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Экспансия НАТО в Европе является главным ударом по системе европейской безопасности, этому расширению должен быть поставлен заслон, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Я бы даже говорил об экспансии натовского присутствия в Европе - это главный удар по системе европейской безопасности, именно поэтому такому расширению должен быть поставлен заслон в юридической форме", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам специального заседания постсовета ОБСЕ, посвященного российским предложениям по безопасности.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html

https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html

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