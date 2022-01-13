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Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности
Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:23
2022-01-13T18:16
безопасность
сша
москва
нато
александр лукашевич
обсе
россия
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, Россия на заседании постсовета ОБСЕ донесла озабоченности в сфере безопасности, особенно в проекции на национальные интересы Москвы."Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам РФ", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции.Он подчеркнул, что Россия не может больше терпеть подобную ситуацию.
https://ria.ru/20220113/nato-1767674753.html
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безопасность, сша, москва, нато, александр лукашевич, обсе, россия
17:23 13.01.2022 (обновлено: 18:16 13.01.2022)
 
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности

Постпред России Лукашевич: военное освоение НАТО территорий угрожает безопасности России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ. 13 января 2022
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ. 13 января 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ. 13 января 2022
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, Россия на заседании постсовета ОБСЕ донесла озабоченности в сфере безопасности, особенно в проекции на национальные интересы Москвы.
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Он подчеркнул, что Россия не может больше терпеть подобную ситуацию.
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БезопасностьСШАМоскваНАТОАлександр ЛукашевичОБСЕРоссия
 
 
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