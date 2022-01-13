https://ria.ru/20220113/nato-1767710422.html
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности
Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:23
2022-01-13T17:23
2022-01-13T18:16
безопасность
сша
москва
нато
александр лукашевич
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715161_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_1cef33a84fc0b94757f2cc2f846a4517.jpg
ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, Россия на заседании постсовета ОБСЕ донесла озабоченности в сфере безопасности, особенно в проекции на национальные интересы Москвы."Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам РФ", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции.Он подчеркнул, что Россия не может больше терпеть подобную ситуацию.
https://ria.ru/20220113/nato-1767674753.html
https://ria.ru/20220113/lavrov-1767686077.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715161_0:152:2527:2047_1920x0_80_0_0_6936335e825989a3f5dabef880090a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, москва, нато, александр лукашевич, обсе, россия
17:23 13.01.2022 (обновлено: 18:16 13.01.2022)
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности
Постпред России Лукашевич: военное освоение НАТО территорий угрожает безопасности России