https://ria.ru/20220113/nato-1767710422.html

Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности

Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности

Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:23

2022-01-13T17:23

2022-01-13T18:16

безопасность

сша

москва

нато

александр лукашевич

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715161_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_1cef33a84fc0b94757f2cc2f846a4517.jpg

ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Военное осваивание США и НАТО территорий несет прямую и непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, Россия на заседании постсовета ОБСЕ донесла озабоченности в сфере безопасности, особенно в проекции на национальные интересы Москвы."Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам РФ", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции.Он подчеркнул, что Россия не может больше терпеть подобную ситуацию.

https://ria.ru/20220113/nato-1767674753.html

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767686077.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сша, москва, нато, александр лукашевич, обсе, россия