https://ria.ru/20220113/nato-1767681258.html
НАТО показывает полную недоговороспособность, заявил Лавров
НАТО показывает полную недоговороспособность, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
НАТО показывает полную недоговороспособность, заявил Лавров
Североатлантический альянс демонстрирует полную недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:19
2022-01-13T15:19
2022-01-13T15:32
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Североатлантический альянс демонстрирует полную недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
15:19 13.01.2022 (обновлено: 15:32 13.01.2022)
НАТО показывает полную недоговороспособность, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность