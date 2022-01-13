https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html

США и Британия давали обещания о нерасширении НАТО, заявил Лавров

США и Британия давали обещания о нерасширении НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022

США и Британия давали обещания о нерасширении НАТО, заявил Лавров

США и Великобритания в прошлом уже давали обещания Москве о нерасширении НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:53

2022-01-13T14:53

2022-01-13T15:19

в мире

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москва

нато

сергей лавров

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. США и Великобритания в прошлом уже давали обещания Москве о нерасширении НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров."В этой связи насчет нерасширения НАТО они давали такие обещания. (Госсекретарь США) Джим Бейкер в феврале и мае 1990 года еще Михаилу Горбачеву говорил, что ни на дюйм военная инфрастуктура не продвинется восточнее Одера", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра"."Впоследствии (в 90-е премьер Британии - ред.) Джон Мейджор разговаривал с Дмитрием Язовым, тогдашним министром обороны Советского Союза, и на прямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счет нет", - добавил министр.

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в мире, сша, москва, нато, сергей лавров