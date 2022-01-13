https://ria.ru/20220113/nato-1767674753.html

Боррель назвал предложения России по нерасширению НАТО неприемлемыми

Боррель назвал предложения России по нерасширению НАТО неприемлемыми - РИА Новости, 13.01.2022

Боррель назвал предложения России по нерасширению НАТО неприемлемыми

Предложения РФ по нерасширению НАТО и выводу сил альянса из приграничных с Россией стран неприемлемы, с этим согласны все члены ЕС, сообщил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:48

2022-01-13T14:48

2022-01-13T15:04

нато

россия

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украина

франция

евросоюз

совет россия-нато

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Предложения РФ по нерасширению НАТО и выводу сил альянса из приграничных с Россией стран неприемлемы, с этим согласны все члены ЕС, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции."Речь идет об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом. Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенный государства. Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть четко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию",- сказал он.

https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html

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нато, россия, в мире, украина, франция, евросоюз, совет россия-нато, жозеп боррель