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Во Франции оценили значение диалога России и НАТО
Во Франции оценили значение диалога России и НАТО - РИА Новости, 13.01.2022
Во Франции оценили значение диалога России и НАТО
Диалог между Россией и НАТО – единственный способ для устойчивого снижения напряженности в отношениях, заявила в четверг министр обороны Франции Флоранс Парли. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:45
2022-01-13T14:57
в мире
сша
франция
евросоюз
нато
совет россия-нато
флоранс парли
россия
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Диалог между Россией и НАТО – единственный способ для устойчивого снижения напряженности в отношениях, заявила в четверг министр обороны Франции Флоранс Парли."Эти дискуссии (заседание Совета РФ-НАТО) стали возможностью для европейцев заставить услышать свою позицию по вопросам, которые их касаются напрямую - то есть безопасность и стабильность европейского континента. Диалог - единственный способ для устойчивого снижения напряженности", - сказала Парли по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции.При этом она отметила, что Европа не исключает "масштабных последствий" для России, если она предпримет действия в отношении Украины.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html
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в мире, сша, франция, евросоюз, нато, совет россия-нато, флоранс парли, россия
14:45 13.01.2022 (обновлено: 14:57 13.01.2022)
 
Во Франции оценили значение диалога России и НАТО

Министр обороны Франции Парли заявила о необходимости диалога России и НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Диалог между Россией и НАТО – единственный способ для устойчивого снижения напряженности в отношениях, заявила в четверг министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Эти дискуссии (заседание Совета РФ-НАТО) стали возможностью для европейцев заставить услышать свою позицию по вопросам, которые их касаются напрямую - то есть безопасность и стабильность европейского континента. Диалог - единственный способ для устойчивого снижения напряженности", - сказала Парли по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
14:26
Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО
При этом она отметила, что Европа не исключает "масштабных последствий" для России, если она предпримет действия в отношении Украины.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
12:59
Западные СМИ не увидели позитивных сигналов по итогам Совета Россия — НАТО
 
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