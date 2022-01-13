https://ria.ru/20220113/nato-1767674029.html

Во Франции оценили значение диалога России и НАТО

Во Франции оценили значение диалога России и НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Во Франции оценили значение диалога России и НАТО

Диалог между Россией и НАТО – единственный способ для устойчивого снижения напряженности в отношениях, заявила в четверг министр обороны Франции Флоранс Парли. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:45

2022-01-13T14:45

2022-01-13T14:57

в мире

сша

франция

евросоюз

нато

совет россия-нато

флоранс парли

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155848/92/1558489268_0:29:2548:1462_1920x0_80_0_0_80b7cfce07a27229c9adf2ff7ce97de8.jpg

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Диалог между Россией и НАТО – единственный способ для устойчивого снижения напряженности в отношениях, заявила в четверг министр обороны Франции Флоранс Парли."Эти дискуссии (заседание Совета РФ-НАТО) стали возможностью для европейцев заставить услышать свою позицию по вопросам, которые их касаются напрямую - то есть безопасность и стабильность европейского континента. Диалог - единственный способ для устойчивого снижения напряженности", - сказала Парли по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции.При этом она отметила, что Европа не исключает "масштабных последствий" для России, если она предпримет действия в отношении Украины.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html

https://ria.ru/20220113/itogi-1767645673.html

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, евросоюз, нато, совет россия-нато, флоранс парли, россия