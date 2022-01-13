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НАТО посылает Украине сигналы, но она их в упор не видит
Украине указали на неутешительные сигналы НАТО и ЕС - РИА Новости, 13.01.2022
НАТО посылает Украине сигналы, но она их в упор не видит
Украина пытается вступить в НАТО и Евросоюз, но те не торопятся ее принимать, и в этом виноват в том числе сам Киев. Таким мнением в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:21
2022-01-13T10:21
2022-01-13T12:21
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
нато
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украина пытается вступить в НАТО и Евросоюз, но те не торопятся ее принимать, и в этом виноват в том числе сам Киев. Таким мнением в эфире телеканала "Наш" поделился сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.Он отметил, что вступление в эти организации требует "дороги с двусторонним движением".По словам депутата, Запад наблюдает за тем, как коррупция на Украине поглощает все деньги."Лидеры стран смотрят на Зеленского, понимают, что дадут оружие, а они его, не дай бог, перепродадут. Какое там НАТО, если такие дела на кухне?" — заключил он.Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Курс на присоединение к альянсу и Евросоюзу даже закрепили в конституции. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать некоторым критериям, на что уйдет много времени.
https://ria.ru/20220112/prisoedinenie-1767575142.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, нато, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь
10:21 13.01.2022 (обновлено: 12:21 13.01.2022)
Украине указали на неутешительные сигналы НАТО и ЕС
Депутат Бойко: Украина пытается получить членство в НАТО, но ее не планируют принимать