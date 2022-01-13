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Фотография мерзавца, изнасиловавшего девочку в Омске

Опубликовано фото подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске - РИА Новости, 13.01.2022

Фотография мерзавца, изнасиловавшего девочку в Омске

В Сети появилась фотография мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Его публикует региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:57

2022-01-13T12:57

2022-01-13T19:25

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Сети появилась фотография мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Его публикует региональное управление Следственного комитета.По версии следствия, злоумышленник изнасиловал дочь сожительницы, пока та была на работе. Утром девочка рассказала о случившемся матери.При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.Против него возбудили уголовное дело.В СК уточнили, что задержанному 38 лет, он восемь раз судим за кражи.

омск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)