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Фотография мерзавца, изнасиловавшего девочку в Омске
Опубликовано фото подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске - РИА Новости, 13.01.2022
Фотография мерзавца, изнасиловавшего девочку в Омске
В Сети появилась фотография мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Его публикует региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:57
2022-01-13T12:57
2022-01-13T19:25
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Сети появилась фотография мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Его публикует региональное управление Следственного комитета.По версии следствия, злоумышленник изнасиловал дочь сожительницы, пока та была на работе. Утром девочка рассказала о случившемся матери.При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.Против него возбудили уголовное дело.В СК уточнили, что задержанному 38 лет, он восемь раз судим за кражи.
омск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
12:57 13.01.2022 (обновлено: 19:25 13.01.2022)
Опубликовано фото подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске
СК опубликовал фото мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
В Сети появилась фотография мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске
. Его публикует региональное управление Следственного комитета
.
По версии следствия, злоумышленник изнасиловал дочь сожительницы, пока та была на работе. Утром девочка рассказала о случившемся матери.
При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.
Против него возбудили уголовное дело.
В СК уточнили, что задержанному 38 лет, он восемь раз судим за кражи.