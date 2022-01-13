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Володин наградил журналиста РИА Новости за освещение работы Госдумы
Володин наградил журналиста РИА Новости за освещение работы Госдумы - РИА Новости, 13.01.2022
Володин наградил журналиста РИА Новости за освещение работы Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День российской печати наградил журналистов-лауреатов премии за освещение работы Госдумы, в том числе РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:17
2022-01-13T17:58
вячеслав володин
госдума рф
россия
риа новости
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День российской печати наградил журналистов-лауреатов премии за освещение работы Госдумы, в том числе РИА Новости.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.Дипломом за лучшее освещение работы Госдумы в российских СМИ за 2021 год была награждена руководитель редакции политической и общественной информации РИА Новости (входит в МИА "Россия сегодня") Илона Руднева. Также спикер палаты отметил работу корреспондентов Первого канала Олега Шишкина, телеканала "Россия" Алексея Петрова, телекомпании НТВ Романа Соболя, редактора отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ "Парламентской газеты" Дмитрия Олишевского, заместителя редактора отдела международной политики газеты "Комсомольская правда" Эдварда Чеснокова и других."Государственная Дума, наверное, как никакой другой орган власти нуждается в диалоге с журналистами, представителями СМИ", - сказал Володин во время церемонии награждения.Он отметил, что сегодня в парламентском пуле работает уже более 1000 журналистов, которые аккредитованы в Госдуме. "Кстати, к нам многие известные издания после некоторой паузы вернулись и пополнили пул журналистов. Это тоже очень хорошо", - добавил парламентарий.Кроме того, спикер Госдумы указал на появление конкуренции в СМИ. "Вот наконец-то мы дождались, когда и в средствах массовой информации появилась конкуренция. Хорошо, что есть конкуренция с телевидением, с газетами. Между телевидением, радиосетями. Но это, на самом деле, только делает нас сильнее. Потому что минимум расширяется и каждый человек имеет возможность выбора", - уточнил он."Спасибо, с праздником вас. Счастья, здоровья, любви и хорошего настроения", - заключил Володин.
https://ria.ru/20220113/volodin-1767644971.html
https://ria.ru/20220113/zhurnalistika-1767624557.html
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вячеслав володин, госдума рф, россия, риа новости, нтв (телеканал)
15:17 13.01.2022 (обновлено: 17:58 13.01.2022)
 
Володин наградил журналиста РИА Новости за освещение работы Госдумы

Спикер Госдумы Володин наградил журналиста РИА Новости за освещение работы парламента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День российской печати наградил журналистов-лауреатов премии за освещение работы Госдумы, в том числе РИА Новости.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
12:57
Володин призвал журналистов бороться за качество информации
Дипломом за лучшее освещение работы Госдумы в российских СМИ за 2021 год была награждена руководитель редакции политической и общественной информации РИА Новости (входит в МИА "Россия сегодня") Илона Руднева. Также спикер палаты отметил работу корреспондентов Первого канала Олега Шишкина, телеканала "Россия" Алексея Петрова, телекомпании НТВ Романа Соболя, редактора отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ "Парламентской газеты" Дмитрия Олишевского, заместителя редактора отдела международной политики газеты "Комсомольская правда" Эдварда Чеснокова и других.
"Государственная Дума, наверное, как никакой другой орган власти нуждается в диалоге с журналистами, представителями СМИ", - сказал Володин во время церемонии награждения.
Он отметил, что сегодня в парламентском пуле работает уже более 1000 журналистов, которые аккредитованы в Госдуме. "Кстати, к нам многие известные издания после некоторой паузы вернулись и пополнили пул журналистов. Это тоже очень хорошо", - добавил парламентарий.
Кроме того, спикер Госдумы указал на появление конкуренции в СМИ. "Вот наконец-то мы дождались, когда и в средствах массовой информации появилась конкуренция. Хорошо, что есть конкуренция с телевидением, с газетами. Между телевидением, радиосетями. Но это, на самом деле, только делает нас сильнее. Потому что минимум расширяется и каждый человек имеет возможность выбора", - уточнил он.
"Спасибо, с праздником вас. Счастья, здоровья, любви и хорошего настроения", - заключил Володин.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
11:36
Среди журналистов не должно быть иноагентов, заявил Володин
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияРИА НовостиНТВ (телеканал)
 
 
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