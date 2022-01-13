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В Кировской области женщина ослепила сожителя уксусом из-за ревности

В Кировской области женщина ослепила сожителя уксусом из-за ревности - РИА Новости, 13.01.2022

В Кировской области женщина ослепила сожителя уксусом из-за ревности

Жительница Кировской области из ревности плеснула в лицо супругу уксусной кислотой, в результате мужчина ослеп на один глаз, сообщает УМВД России по Кировской... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:44

2022-01-13T14:44

2022-01-13T14:44

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Жительница Кировской области из ревности плеснула в лицо супругу уксусной кислотой, в результате мужчина ослеп на один глаз, сообщает УМВД России по Кировской области.В межмуниципальный отдел МВД России "Омутнинский" поступила информация о том, что конфликт между мужем и женой закончился трагедией. Житель Омутнинска обратился в медучреждение с химическим ожогом левого глаза, он был направлен в Киров. Однако зрение спасти не удалось – глаз полностью ослеп."Полицейские выяснили, что накануне обращения потерпевшего в больницу, он поссорился с женой. Супруга на почве ревности плеснула ему в лицо уксусной кислотой. В отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

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