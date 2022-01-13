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В Саратове проверяют сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой
В Саратове проверяют сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой - РИА Новости, 13.01.2022
В Саратове проверяют сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой
Полиция в Саратове проводит проверку по сообщению о нападении пациента на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:40
2022-01-13T09:40
происшествия
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове проводит проверку по сообщению о нападении пациента на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."Примерно в 21.00 (20.00 мск) 12 января поступило сообщение в УМВД России по Саратову от бригады скорой помощи по адресу: Большая Садовая, 221 о причинении телесных повреждений медицинскому работнику... Как пояснили медицинские работники, при госпитализации мужчина начал вести себя агрессивно. В результате конфликта фельдшер "скорой" получила травмы, от госпитализации отказалась. 36-летний мужчина был доставлен в отдел полиции №3, опрошен. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, куда бригада "скорой" прибыла по вызову."Мужчина с признаками алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи. Дебошир набросился с кулаками на прибывшую по вызову на адрес медика. Женщина 40 лет получила ушиб грудной клетки, состояние ее на данный момент оценивается как удовлетворительное, фельдшер продолжила работу в составе фельдшерской бригады. Написано заявление в правоохранительные органы. Администрация станции скорой медицинской помощи готова оказать всю необходимую помощь", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что минздрав региона считает недопустимым подобное хамское поведение в отношении медиков."Мы с сожалением констатируем факт того, что случаи нападения на медицинских работников в Саратовской области стали уже чем-то обыденным. Несмотря на то что врачи скорой помощи самоотверженно трудятся, стоя на страже здоровья граждан, отношение к медикам, кроме как хамским назвать нельзя", - добавила Усова.
https://ria.ru/20220112/bolnitsa-1767543434.html
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происшествия, саратов, саратовская область
09:40 13.01.2022
 
В Саратове проверяют сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой

Полиция в Саратове проверяет сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове проводит проверку по сообщению о нападении пациента на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Примерно в 21.00 (20.00 мск) 12 января поступило сообщение в УМВД России по Саратову от бригады скорой помощи по адресу: Большая Садовая, 221 о причинении телесных повреждений медицинскому работнику... Как пояснили медицинские работники, при госпитализации мужчина начал вести себя агрессивно. В результате конфликта фельдшер "скорой" получила травмы, от госпитализации отказалась. 36-летний мужчина был доставлен в отдел полиции №3, опрошен. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, куда бригада "скорой" прибыла по вызову.
"Мужчина с признаками алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи. Дебошир набросился с кулаками на прибывшую по вызову на адрес медика. Женщина 40 лет получила ушиб грудной клетки, состояние ее на данный момент оценивается как удовлетворительное, фельдшер продолжила работу в составе фельдшерской бригады. Написано заявление в правоохранительные органы. Администрация станции скорой медицинской помощи готова оказать всю необходимую помощь", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что минздрав региона считает недопустимым подобное хамское поведение в отношении медиков.
"Мы с сожалением констатируем факт того, что случаи нападения на медицинских работников в Саратовской области стали уже чем-то обыденным. Несмотря на то что врачи скорой помощи самоотверженно трудятся, стоя на страже здоровья граждан, отношение к медикам, кроме как хамским назвать нельзя", - добавила Усова.
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