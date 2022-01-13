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Тверская область
https://ria.ru/20220113/munitsipalitety-1767705122.html
Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты
Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты - РИА Новости, 13.01.2022
Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты
Процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты, в первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:08
2022-01-13T17:08
тверская область
политика
тверская область
госдума рф
владимир васильев
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. Процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты, в первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг представители двух ветвей региональной власти, депутаты Госдумы, сенаторы, главы муниципалитетов региона обсудили проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".Глава региона напомнил, что Тверская область имеет передовой опыт работы в этом направлении - одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ, а в 2019 году на территории Верхневолжья создан первый в России муниципальный округ – Весьегонский.Как отмечает пресс-служба, региональное правительство выступило с рядом предложений, в частности, зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.По словам одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова, ключевая задача законопроекта – обеспечение перехода от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. "В том числе, речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное – чтобы решались вопросы, важные для жителей", – сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба областного правительства.Спикер Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев сообщил, что депутаты регионального парламента намерены поддержать законопроект в первом чтении.В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в регионе созданы 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи муниципальных округов.
https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html
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политика, тверская область, госдума рф, владимир васильев, игорь руденя, россия
17:08 13.01.2022
 

Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. Процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты, в первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг представители двух ветвей региональной власти, депутаты Госдумы, сенаторы, главы муниципалитетов региона обсудили проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".
Глава региона напомнил, что Тверская область имеет передовой опыт работы в этом направлении - одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ, а в 2019 году на территории Верхневолжья создан первый в России муниципальный округ – Весьегонский.
"Важно, чтобы слаженная работа, которая ведется на федеральном уровне, доходила непосредственно до населения и территорий. Для нас это возможность быстро и эффективно реализовывать намеченные планы", – сказал журналистам Руденя, комментируя итоги обсуждения законопроекта.
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Как отмечает пресс-служба, региональное правительство выступило с рядом предложений, в частности, зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.
"Тверская область уже длительное время практически решает эти задачи. Власть должна совершенствоваться. Прежде всего, мы упорядочиваем ответственность на каждом из уровней власти. Сегодня она доходит до самого низового уровня, местного измерения, где непосредственно живут люди", – отметил депутат Госдумы Владимир Васильев, слова которого цитирует пресс- служба.
По словам одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова, ключевая задача законопроекта – обеспечение перехода от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. "В том числе, речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное – чтобы решались вопросы, важные для жителей", – сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Спикер Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев сообщил, что депутаты регионального парламента намерены поддержать законопроект в первом чтении.
В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в регионе созданы 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи муниципальных округов.
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