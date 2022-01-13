https://ria.ru/20220113/munitsipalitety-1767705122.html

Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты

Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты - РИА Новости, 13.01.2022

Руденя: процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты

Процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты, в первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:08

2022-01-13T17:08

2022-01-13T17:08

тверская область

политика

тверская область

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игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. Процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты, в первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг представители двух ветвей региональной власти, депутаты Госдумы, сенаторы, главы муниципалитетов региона обсудили проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".Глава региона напомнил, что Тверская область имеет передовой опыт работы в этом направлении - одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ, а в 2019 году на территории Верхневолжья создан первый в России муниципальный округ – Весьегонский.Как отмечает пресс-служба, региональное правительство выступило с рядом предложений, в частности, зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.По словам одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова, ключевая задача законопроекта – обеспечение перехода от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. "В том числе, речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное – чтобы решались вопросы, важные для жителей", – сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба областного правительства.Спикер Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев сообщил, что депутаты регионального парламента намерены поддержать законопроект в первом чтении.В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в регионе созданы 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи муниципальных округов.

https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html

https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760500233.html

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политика, тверская область, госдума рф, владимир васильев, игорь руденя, россия