https://ria.ru/20220113/moskva-1767692284.html
Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме - РИА Новости, 13.01.2022
Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме
Городские системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме, несмотря на ночные морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:33
2022-01-13T10:33
2022-01-13T16:06
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москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме, несмотря на ночные морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала 2022 года."Все городские системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
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москва, евгений тишковец