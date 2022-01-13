https://ria.ru/20220113/moskva-1767692284.html

Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме - РИА Новости, 13.01.2022

Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме

Городские системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме, несмотря на ночные морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:33

2022-01-13T10:33

2022-01-13T16:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме, несмотря на ночные морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала 2022 года."Все городские системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец