https://ria.ru/20220113/moskva-1767597171.html

Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей

Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей - РИА Новости, 13.01.2022

Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей

Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку онлайн, в прошедшем году поступило более 36 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:40

2022-01-13T08:40

2022-01-13T08:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

мосжилинспекция

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку онлайн, в прошедшем году поступило более 36 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти, в 2021 году поступило свыше 36 тысяч таких заявлений, что почти на 60% больше предыдущего аналогичного показателя. Чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря переводу оформления перепланировки в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения."С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Теперь подать заявление и направить документы можно в любое удобное время на официальном сайте правительства Москвы mos.ru. Данные о регистрации заявления, сроках оказания госуслуги и принятом решении доступны в личном кабинете на mos.ru", - напомнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.

https://ria.ru/20220108/snegopad-1766977490.html

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общество, москва, петр бирюков, мосжилинспекция