Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220113/moskva-1767597171.html
Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей
Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей - РИА Новости, 13.01.2022
Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей
Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку онлайн, в прошедшем году поступило более 36 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:40
2022-01-13T08:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
мосжилинспекция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767352353_0:217:3072:1944_1920x0_80_0_0_918e599d4adcb3e815f9fa97bafc6cc3.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку онлайн, в прошедшем году поступило более 36 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти, в 2021 году поступило свыше 36 тысяч таких заявлений, что почти на 60% больше предыдущего аналогичного показателя. Чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря переводу оформления перепланировки в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения."С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Теперь подать заявление и направить документы можно в любое удобное время на официальном сайте правительства Москвы mos.ru. Данные о регистрации заявления, сроках оказания госуслуги и принятом решении доступны в личном кабинете на mos.ru", - напомнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.
https://ria.ru/20220108/snegopad-1766977490.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767352353_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_182ba0bd98640532f94ada4f2a656ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, мосжилинспекция
08:40 13.01.2022
 
Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей

Более 36 тысяч онлайн-заявлений на перепланировку поступило от москвичей в 2021 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москвичи продолжают активно оформлять перепланировку онлайн, в прошедшем году поступило более 36 тысяч таких заявлений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти, в 2021 году поступило свыше 36 тысяч таких заявлений, что почти на 60% больше предыдущего аналогичного показателя. Чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря переводу оформления перепланировки в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения.
"С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Теперь подать заявление и направить документы можно в любое удобное время на официальном сайте правительства Москвы mos.ru. Данные о регистрации заявления, сроках оказания госуслуги и принятом решении доступны в личном кабинете на mos.ru", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 17:19
Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковМосжилинспекция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ
09:12СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
09:10Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
09:08В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо
09:05Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
09:03МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
09:03Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19
09:00Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснее
08:57В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
08:47В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
08:45В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
08:34Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:27Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку
08:26В России пройдет единовременный учет амурского тигра
08:21Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей
08:02Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
07:49Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
07:43В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс
07:43Историк рассказал, почему в России два Новых года
07:39Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Лента новостейМолния
ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИСК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочкиМали обвинила Францию в нарушении воздушного пространстваВ Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливоМишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штаммаМЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснееВ Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршруткиВ Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейскихВ Москве продлили "желтый" уровень погодной опасностиМосквичам рассказали о погоде в четвергМладшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержкуВ России пройдет единовременный учет амурского тиграБастрыкин заявил о росте числа преступлений против детейМинувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом годуАнтонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на МосквуВ аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейсИсторик рассказал, почему в России два Новых годаРоссия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов