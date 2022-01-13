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Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году - РИА Новости, 13.01.2022
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом 2022 году, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:02
2022-01-13T08:02
2022-01-13T08:02
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом 2022 году, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, по области холоднее всего было в Волоколамске — минус 23,9 градуса.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году