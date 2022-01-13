https://ria.ru/20220113/moroz-1767595740.html

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году - РИА Новости, 13.01.2022

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом 2022 году, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:02

2022-01-13T08:02

2022-01-13T08:02

общество

москва

евгений тишковец

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759767455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16c5a4d700a11754031329f408000cb8.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом 2022 году, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, по области холоднее всего было в Волоколамске — минус 23,9 градуса.

https://ria.ru/20220112/poteplenie-1767572046.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода, россия