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Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди
Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди
В российском правительстве работают неравнодушные люди, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий кабмина в области СМИ за 2021 год. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:08
2022-01-13T18:08
2022-01-13T18:08
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В российском правительстве работают неравнодушные люди, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий кабмина в области СМИ за 2021 год."Все вы лидеры в своём направлении. Душа у вас неравнодушная. Любое лидерство - это в первую очередь ответственность. И, конечно, неравнодушие. Вот я хочу, чтобы это неравнодушие в ваших сердцах осталось. Поверьте, в правительстве работают неравнодушные люди. Мы стараемся. Мы в этом смысле на вас опираемся и очень откровенно и честно считаем, что наш диалог должен продолжаться", - сказал Мишустин на церемонии.
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общество, михаил мишустин, россия
Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди
Премьер-министр Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди