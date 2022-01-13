https://ria.ru/20220113/mishustin-1767722903.html

Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди

Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди - РИА Новости, 13.01.2022

Мишустин заявил, что в правительстве работают неравнодушные люди

В российском правительстве работают неравнодушные люди, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий кабмина в области СМИ за 2021 год. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:08

2022-01-13T18:08

2022-01-13T18:08

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В российском правительстве работают неравнодушные люди, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий кабмина в области СМИ за 2021 год."Все вы лидеры в своём направлении. Душа у вас неравнодушная. Любое лидерство - это в первую очередь ответственность. И, конечно, неравнодушие. Вот я хочу, чтобы это неравнодушие в ваших сердцах осталось. Поверьте, в правительстве работают неравнодушные люди. Мы стараемся. Мы в этом смысле на вас опираемся и очень откровенно и честно считаем, что наш диалог должен продолжаться", - сказал Мишустин на церемонии.

https://ria.ru/20220113/volodin-1767644971.html

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общество, михаил мишустин, россия