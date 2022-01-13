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Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий
Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий - РИА Новости, 13.01.2022
Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий
Реформа накопительных пенсий, вероятно, не принесет ничего полезного для пенсионеров, сама концепция таких пенсий должна быть отменена, заявил РИА Новости лидер РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T21:36
2022-01-13T21:36
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реформа накопительных пенсий, вероятно, не принесет ничего полезного для пенсионеров, сама концепция таких пенсий должна быть отменена, заявил РИА Новости лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Ранее "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли писали, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Уточнялось, что документ будет предполагать трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)."Сообщения эти я видел, а вот законопроекта – нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают", - сказал Миронов, комментируя инициативу.Политик считает, что концепция накопительной части пенсии вовсе должна быть отменена, в то время как критерии расчета пенсии - исходить из реальных экономических показателей. Главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, Миронов назвал стаж, размер зарплаты и особые условия труда.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20211221/pensii-1764730792.html
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, сергей миронов
21:36 13.01.2022
 
Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий

Глава эсеров Миронов: реформа накопительных пенсий не принесет ничего полезного

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реформа накопительных пенсий, вероятно, не принесет ничего полезного для пенсионеров, сама концепция таких пенсий должна быть отменена, заявил РИА Новости лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
Ранее "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли писали, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Уточнялось, что документ будет предполагать трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).
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"Сообщения эти я видел, а вот законопроекта – нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают", - сказал Миронов, комментируя инициативу.
Политик считает, что концепция накопительной части пенсии вовсе должна быть отменена, в то время как критерии расчета пенсии - исходить из реальных экономических показателей. Главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, Миронов назвал стаж, размер зарплаты и особые условия труда.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
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ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФСергей Миронов
 
 
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