Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий
Глава эсеров Миронов: реформа накопительных пенсий не принесет ничего полезного
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реформа накопительных пенсий, вероятно, не принесет ничего полезного для пенсионеров, сама концепция таких пенсий должна быть отменена, заявил РИА Новости лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
Ранее "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли писали, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Уточнялось, что документ будет предполагать трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).
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"Сообщения эти я видел, а вот законопроекта – нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают", - сказал Миронов, комментируя инициативу.
Политик считает, что концепция накопительной части пенсии вовсе должна быть отменена, в то время как критерии расчета пенсии - исходить из реальных экономических показателей. Главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, Миронов назвал стаж, размер зарплаты и особые условия труда.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
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