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В Минске задержали подозреваемого в организации взрывов
В Минске задержали подозреваемого в организации взрывов - РИА Новости, 13.01.2022
В Минске задержали подозреваемого в организации взрывов
Белорусские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого во взрывах в Минске, при обыске у него найдено еще не менее 5 подготовленных к использованию... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:44
2022-01-13T19:43
в мире
белоруссия
минск
кгб белоруссии
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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого во взрывах в Минске, при обыске у него найдено еще не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств, возбуждено дело по статье о теракте, сообщил в четверг СК Белоруссии."Задержан подозреваемый во взрывах в Центральном районе столицы… Действия подозреваемого квалифицированы по статье 289 "акт терроризма, совершенный повторно" уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении на сайте СК.Уточняется, что 8 января текущего года у здания УВД администрации Центрального района Минска путем подрыва неустановленного взрывного устройства умышленно поврежден автомобиль оперативного назначения, принадлежащий ГУВД Мингорисполкома. Ночью 13 января текущего года аналогичным способом повреждены киоск "Табакерка" и урна, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске."В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска Минска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин… При документировании преступной деятельности подозреваемого в его жилище и подсобных помещениях обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам", - отмечается в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый мужчина ранее не судим и нигде не работает, "неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нарушение правил дорожного движения".Уточняется, что правоохранители вышли на него по горячим следам после совершения последнего преступления в январе. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания."В обоих случаях (в январе – ред.) на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В результате осмотров мест происшествий и иных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и объекты со следами воздействия повреждающих факторов взрыва, части и элементы взрывных устройств, а также видеоматериалы. Назначены комплексные экспертные исследования, в том числе взрыво- и пожарно-техническая, химическая экспертизы", - говорится в сообщении. Согласно ему, следствием установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Центральном районе города Минска в октябре 2020 года.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, минск, кгб белоруссии
18:44 13.01.2022 (обновлено: 19:43 13.01.2022)
 
В Минске задержали подозреваемого в организации взрывов

СК Белоруссии сообщил, что в Минске задержали подозреваемого в организации взрывов

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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого во взрывах в Минске, при обыске у него найдено еще не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств, возбуждено дело по статье о теракте, сообщил в четверг СК Белоруссии.
"Задержан подозреваемый во взрывах в Центральном районе столицы… Действия подозреваемого квалифицированы по статье 289 "акт терроризма, совершенный повторно" уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении на сайте СК.
Уточняется, что 8 января текущего года у здания УВД администрации Центрального района Минска путем подрыва неустановленного взрывного устройства умышленно поврежден автомобиль оперативного назначения, принадлежащий ГУВД Мингорисполкома. Ночью 13 января текущего года аналогичным способом повреждены киоск "Табакерка" и урна, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске.
"В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска Минска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин… При документировании преступной деятельности подозреваемого в его жилище и подсобных помещениях обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам", - отмечается в сообщении.
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По данным ведомства, подозреваемый мужчина ранее не судим и нигде не работает, "неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нарушение правил дорожного движения".
Уточняется, что правоохранители вышли на него по горячим следам после совершения последнего преступления в январе. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"В обоих случаях (в январе – ред.) на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В результате осмотров мест происшествий и иных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и объекты со следами воздействия повреждающих факторов взрыва, части и элементы взрывных устройств, а также видеоматериалы. Назначены комплексные экспертные исследования, в том числе взрыво- и пожарно-техническая, химическая экспертизы", - говорится в сообщении. Согласно ему, следствием установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Центральном районе города Минска в октябре 2020 года.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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