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https://ria.ru/20220113/minirovaniya-1767730838.html
"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ
"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ - РИА Новости, 13.01.2022
"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ
Массовые сообщения о минировании в Свердловской области накануне поступили от граждан, находящихся за рубежом, сообщило Управление ФСБ по региону. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:45
2022-01-13T22:00
происшествия
свердловская область
в мире
безопасность
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Массовые сообщения о минировании в Свердловской области накануне поступили от граждан, находящихся за рубежом, сообщило Управление ФСБ по региону.В спецслужбе напомнили, что каждое сообщение о планируемом теракте проверяют сотрудники ФСБ совместно с полицией и другими силовыми ведомствами.Действия "лжеминеров" квалифицируют в соответствии со статьей о "Заведомо ложном сообщении об акте терроризма", ответственность по которой наступает с 14 лет. Кроме того, виновные должны возместить материальный ущерб, связанный с работой врачей скорой помощи, МЧС и других служб.Так, в 2021 году в Свердловской области к уголовной ответственности привлекли десять человек, они получили от трех до семи лет реального лишения свободы. Помимо этого, к трем "лжеминерам" применили меры медицинского характера.В УФСБ подчеркнули, что и впредь будут реагировать на подобные сообщения, чтобы обеспечить безопасность жителей и объектов от внешних и внутренних угроз.Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне в полицию и образовательные учреждения поступило 170 электронных писем с угрозами. Информационным атакам подверглись учебные заведения Екатеринбурга, Качканара, Новоуральска и Заречного. Подобные сообщения поступили в некоторые суды, Академию современного искусства и другие организации.Открыто уголовное дело, следователи СК начали проверку.
https://ria.ru/20220113/fsb-1767698443.html
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происшествия, свердловская область, в мире, безопасность, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), валерий горелых, россия, ложные сообщения о минировании зданий
18:45 13.01.2022 (обновлено: 22:00 13.01.2022)
 
"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ

УФСБ: массовые "минирования" в Свердловской области были инициированы из-за рубежа

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудник ФСБ России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Массовые сообщения о минировании в Свердловской области накануне поступили от граждан, находящихся за рубежом, сообщило Управление ФСБ по региону.
"Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб", — говорится в публикации.
В спецслужбе напомнили, что каждое сообщение о планируемом теракте проверяют сотрудники ФСБ совместно с полицией и другими силовыми ведомствами.
Действия "лжеминеров" квалифицируют в соответствии со статьей о "Заведомо ложном сообщении об акте терроризма", ответственность по которой наступает с 14 лет. Кроме того, виновные должны возместить материальный ущерб, связанный с работой врачей скорой помощи, МЧС и других служб.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
16:30
В ГД попросили о дополнительных мерах против ложных сообщений о минировании
Так, в 2021 году в Свердловской области к уголовной ответственности привлекли десять человек, они получили от трех до семи лет реального лишения свободы. Помимо этого, к трем "лжеминерам" применили меры медицинского характера.
В УФСБ подчеркнули, что и впредь будут реагировать на подобные сообщения, чтобы обеспечить безопасность жителей и объектов от внешних и внутренних угроз.
Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне в полицию и образовательные учреждения поступило 170 электронных писем с угрозами. Информационным атакам подверглись учебные заведения Екатеринбурга, Качканара, Новоуральска и Заречного. Подобные сообщения поступили в некоторые суды, Академию современного искусства и другие организации.
Открыто уголовное дело, следователи СК начали проверку.
Сапер - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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ПроисшествияСвердловская областьВ миреБезопасностьАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Валерий ГорелыхРоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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