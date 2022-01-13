https://ria.ru/20220113/minirovaniya-1767730838.html

"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ

"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ - РИА Новости, 13.01.2022

"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ

Массовые сообщения о минировании в Свердловской области накануне поступили от граждан, находящихся за рубежом, сообщило Управление ФСБ по региону. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:45

2022-01-13T18:45

2022-01-13T22:00

происшествия

свердловская область

в мире

безопасность

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Массовые сообщения о минировании в Свердловской области накануне поступили от граждан, находящихся за рубежом, сообщило Управление ФСБ по региону.В спецслужбе напомнили, что каждое сообщение о планируемом теракте проверяют сотрудники ФСБ совместно с полицией и другими силовыми ведомствами.Действия "лжеминеров" квалифицируют в соответствии со статьей о "Заведомо ложном сообщении об акте терроризма", ответственность по которой наступает с 14 лет. Кроме того, виновные должны возместить материальный ущерб, связанный с работой врачей скорой помощи, МЧС и других служб.Так, в 2021 году в Свердловской области к уголовной ответственности привлекли десять человек, они получили от трех до семи лет реального лишения свободы. Помимо этого, к трем "лжеминерам" применили меры медицинского характера.В УФСБ подчеркнули, что и впредь будут реагировать на подобные сообщения, чтобы обеспечить безопасность жителей и объектов от внешних и внутренних угроз.Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне в полицию и образовательные учреждения поступило 170 электронных писем с угрозами. Информационным атакам подверглись учебные заведения Екатеринбурга, Качканара, Новоуральска и Заречного. Подобные сообщения поступили в некоторые суды, Академию современного искусства и другие организации.Открыто уголовное дело, следователи СК начали проверку.

https://ria.ru/20220113/fsb-1767698443.html

https://ria.ru/20220112/minirovanie-1767544008.html

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происшествия, свердловская область, в мире, безопасность, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), валерий горелых, россия, ложные сообщения о минировании зданий