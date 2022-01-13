18:45 13.01.2022 (обновлено: 22:00 13.01.2022)
"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ
УФСБ: массовые "минирования" в Свердловской области были инициированы из-за рубежа
Сотрудник ФСБ России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Массовые сообщения о минировании в Свердловской области накануне поступили от граждан, находящихся за рубежом, сообщило Управление ФСБ по региону.
"Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб", — говорится в публикации.
В спецслужбе напомнили, что каждое сообщение о планируемом теракте проверяют сотрудники ФСБ совместно с полицией и другими силовыми ведомствами.
Действия "лжеминеров" квалифицируют в соответствии со статьей о "Заведомо ложном сообщении об акте терроризма", ответственность по которой наступает с 14 лет. Кроме того, виновные должны возместить материальный ущерб, связанный с работой врачей скорой помощи, МЧС и других служб.
Так, в 2021 году в Свердловской области к уголовной ответственности привлекли десять человек, они получили от трех до семи лет реального лишения свободы. Помимо этого, к трем "лжеминерам" применили меры медицинского характера.
В УФСБ подчеркнули, что и впредь будут реагировать на подобные сообщения, чтобы обеспечить безопасность жителей и объектов от внешних и внутренних угроз.
Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне в полицию и образовательные учреждения поступило 170 электронных писем с угрозами. Информационным атакам подверглись учебные заведения Екатеринбурга, Качканара, Новоуральска и Заречного. Подобные сообщения поступили в некоторые суды, Академию современного искусства и другие организации.
Открыто уголовное дело, следователи СК начали проверку.