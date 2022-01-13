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https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767621191.html
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 13.01.2022
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы Саратова в четверг эвакуированы из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:16
2022-01-13T17:25
происшествия
саратов
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все школы Саратова в четверг эвакуированы из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", — сказала собеседница агентства.Новая волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, саратов, россия, ложные сообщения о минировании зданий
11:16 13.01.2022 (обновлено: 17:25 13.01.2022)
 
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании", занятия отменены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все школы Саратова в четверг эвакуированы из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", — сказала собеседница агентства.
Новая волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Комплекс зданий Сибирского федерального университета в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
10:02
Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными
 
ПроисшествияСаратовРоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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