https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767621191.html
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 13.01.2022
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы Саратова в четверг эвакуированы из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:16
2022-01-13T11:16
2022-01-13T17:25
происшествия
саратов
россия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все школы Саратова в четверг эвакуированы из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", — сказала собеседница агентства.Новая волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767606603.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, ложные сообщения о минировании зданий
11:16 13.01.2022 (обновлено: 17:25 13.01.2022)
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании", занятия отменены