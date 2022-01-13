https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767606603.html

Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными

Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными - РИА Новости, 13.01.2022

Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными

Сигналы о минировании нескольких объектов в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия Красноярского края. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:02

2022-01-13T10:02

2022-01-13T10:23

происшествия

красноярск

красноярский край

ложные сообщения о минировании зданий

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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Сигналы о минировании нескольких объектов в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия Красноярского края.Ранее в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация об эвакуации в нескольких школах и торговых центрах Красноярска."Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что с начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений", - говорится в сообщении.В комиссии сообщили, что в данный момент правоохранители принимают меры по обеспечению безопасности и установлению источников информации о минировании. В комиссии призвали жителей сохранять спокойствие и бдительность.

https://ria.ru/20220113/krasnoyarsk-1767606020.html

https://ria.ru/20220112/bastrykin-1767482700.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край, ложные сообщения о минировании зданий