https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767606603.html
Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными
Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными - РИА Новости, 13.01.2022
Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными
Сигналы о минировании нескольких объектов в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия Красноярского края. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:02
2022-01-13T10:02
2022-01-13T10:23
происшествия
красноярск
красноярский край
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/35/1532493516_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_fa894fc946d7777db69a0af50e738c4a.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Сигналы о минировании нескольких объектов в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия Красноярского края.Ранее в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация об эвакуации в нескольких школах и торговых центрах Красноярска."Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что с начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений", - говорится в сообщении.В комиссии сообщили, что в данный момент правоохранители принимают меры по обеспечению безопасности и установлению источников информации о минировании. В комиссии призвали жителей сохранять спокойствие и бдительность.
https://ria.ru/20220113/krasnoyarsk-1767606020.html
https://ria.ru/20220112/bastrykin-1767482700.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/35/1532493516_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ea96723a254a2dbdcf98b0b3f957ad5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, ложные сообщения о минировании зданий
10:02 13.01.2022 (обновлено: 10:23 13.01.2022)
Сигналы о минировании школ в Красноярске оказались ложными
Сигналы о минировании нескольких объектов в Красноярске оказались ложными