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На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием
На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием - РИА Новости, 13.01.2022
На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием". РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:58
2022-01-13T10:58
в мире
литва
африка
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием"." Ну, это не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства. Вы попробуйте сейчас пойти в Российскую Федерацию такой толпой. Другой вопрос, кто и как ведет себя в этой ситуации – это другое дело", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
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в мире, литва, африка, алексей данилов, россия
10:58 13.01.2022
 
На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы на границе Белоруссии
Беженцы на границе Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Беженцы на границе Белоруссии
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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием".
" Ну, это не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства. Вы попробуйте сейчас пойти в Российскую Федерацию такой толпой. Другой вопрос, кто и как ведет себя в этой ситуации – это другое дело", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
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