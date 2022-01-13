На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием"
Беженцы на границе Белоруссии
КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием".
" Ну, это не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства. Вы попробуйте сейчас пойти в Российскую Федерацию такой толпой. Другой вопрос, кто и как ведет себя в этой ситуации – это другое дело", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.