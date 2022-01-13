https://ria.ru/20220113/migranty-1767616935.html

На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием

На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием - РИА Новости, 13.01.2022

На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием". РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:58

2022-01-13T10:58

2022-01-13T10:58

в мире

литва

африка

алексей данилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761134279_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_5a1a2e7b8e3f39143719019eccccbaf9.jpg

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Белоруссии "биологическим оружием"." Ну, это не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства. Вы попробуйте сейчас пойти в Российскую Федерацию такой толпой. Другой вопрос, кто и как ведет себя в этой ситуации – это другое дело", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.

https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html

литва

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, африка, алексей данилов, россия