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Киев хочет оправдать свое бездействие по Минским соглашениям, считают в МИД
Киев хочет оправдать свое бездействие по Минским соглашениям, считают в МИД - РИА Новости, 13.01.2022
Киев хочет оправдать свое бездействие по Минским соглашениям, считают в МИД
Киев пытается выставить Россию стороной конфликта на Украине, чтобы оправдать свое бездействие по минским соглашениям, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:52
2022-01-13T16:01
в мире
украина
киев
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оон
москва
нато
мария захарова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Киев пытается выставить Россию стороной конфликта на Украине, чтобы оправдать свое бездействие по минским соглашениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжаются попытки киевского режима выставить Россию стороной конфликта, чтобы оправдать свое бездействие (по минским соглашениям - ред.)", - сказала она в ходе брифинга.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, киев, россия, оон, москва, нато, мария захарова
15:52 13.01.2022 (обновлено: 16:01 13.01.2022)
 
Киев хочет оправдать свое бездействие по Минским соглашениям, считают в МИД

Представитель МИД Захарова: Киев хочет оправдать свое бездействие по Минским соглашениям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Киев пытается выставить Россию стороной конфликта на Украине, чтобы оправдать свое бездействие по минским соглашениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжаются попытки киевского режима выставить Россию стороной конфликта, чтобы оправдать свое бездействие (по минским соглашениям - ред.)", - сказала она в ходе брифинга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 18:56
Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреУкраинаКиевРоссияООНМоскваНАТОМария Захарова
 
 
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