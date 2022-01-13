https://ria.ru/20220113/mid-1767677418.html

Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров

Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022

Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров

Угрозы новых санкций США абсурдны, но, поскольку конгресс США такие решения принимал уже не раз, у Москвы не остается иного выбора, кроме адекватного ответа,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:07

2022-01-13T15:07

2022-01-13T15:18

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ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Угрозы новых санкций США абсурдны, но, поскольку конгресс США такие решения принимал уже не раз, у Москвы не остается иного выбора, кроме адекватного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говоря об этих угрозах, санкциях: они настолько аррогантны (надменны, высокомерны - ред.), абсурдны - по-моему, для любого человека это понятно. Но именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего. Мы, конечно же, будем реагировать", - сказал министр в программе "Большая Игра" на Первом канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/sanktsii-1767657686.html

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сша, сергей лавров, в мире, москва, россия