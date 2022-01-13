https://ria.ru/20220113/mid-1767677418.html
Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров
Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров
Угрозы новых санкций США абсурдны, но, поскольку конгресс США такие решения принимал уже не раз, у Москвы не остается иного выбора, кроме адекватного ответа,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:07
2022-01-13T15:07
2022-01-13T15:18
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ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Угрозы новых санкций США абсурдны, но, поскольку конгресс США такие решения принимал уже не раз, у Москвы не остается иного выбора, кроме адекватного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говоря об этих угрозах, санкциях: они настолько аррогантны (надменны, высокомерны - ред.), абсурдны - по-моему, для любого человека это понятно. Но именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего. Мы, конечно же, будем реагировать", - сказал министр в программе "Большая Игра" на Первом канале.
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сша, сергей лавров, в мире, москва, россия
15:07 13.01.2022 (обновлено: 15:18 13.01.2022)
Угрозы новых санкций США абсурдны, заявил Лавров
Лавров: угрозы новых санкций США абсурдны, но конгресс такие решения принимал не раз