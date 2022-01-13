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Опровергнуто биологическое происхождение органики в марсианском метеорите

Опровергнуто биологическое происхождение органики в марсианском метеорите - РИА Новости, 13.01.2022

Опровергнуто биологическое происхождение органики в марсианском метеорите

Детальный анализ марсианского метеорита Allan Hills 84001 возрастом четыре миллиарда лет показал, что органические соединения в нем образовались в результате... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T22:00

2022-01-13T22:00

2022-01-13T23:39

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Детальный анализ марсианского метеорита Allan Hills 84001 возрастом четыре миллиарда лет показал, что органические соединения в нем образовались в результате геохимического взаимодействия между водой и горной породой. Возможно, считают авторы исследования, такие же реакции привели к появлению первых строительных блоков жизни на ранней Земле. Статья опубликована в журнале Science.Метеорит Allan Hills (ALH) 84001 был обнаружен в Антарктиде в 1984 году и считается старейшим из известных фрагментов Марса, достигших Земли. Более того, это древнейший образец каменного материала, доступный для исследования, так как земные породы такого возраста не сохранились.Наличие в нем молекул органических соединений говорит о том, что на древней поверхности Красной планеты уже формировались органические молекулы, происхождение которых до сих пор оставалось загадкой. Существуют гипотезы их образования в результате ударных, магматических или гидротермальных процессов, биологического производства древними марсианскими организмами и даже загрязнения с Земли.Исследователи из США, Германии и Великобритании под руководством Эндрю Стила (Andrew Steele) из Института Карнеги проанализировали минералогию метеорита ALH 84001 на наноуровне и пришли к выводу, что синтез органических молекул связан с реакциями карбонизации и серпентинизации минералов, подобными тем, которые происходят на Земле, когда базальтовые породы взаимодействуют с гидротермальными флюидами.По мнению ученых, такие же реакции водного изменения базальтовой породы происходили в нойском периоде геологической истории Марса примерно четыре миллиарда лет назад."Анализ происхождения минералов метеорита послужил окном, раскрывающим как геохимические процессы, происходившие в начале истории Земли, так и потенциал Марса для жизни", — приводятся в пресс-релизе Института Карнеги слова Эндрю Стила.Органические молекулы, содержащие углерод и водород, а иногда кислород, азот, серу и другие элементы, были обнаружены и в других марсианских метеоритах. По мнению исследователей, это указывает на то, что абиотический синтез органических молекул был частью марсианской геохимии на протяжении большей части истории Красной планеты — в результате реакции восстановления диоксида углерода образовывался органический материал."Такого рода небиологические геологические реакции ответственны за пул органических соединений углерода, из которых могла развиться жизнь, и представляют собой фоновый сигнал, который необходимо учитывать при поиске свидетельств прошлой жизни на Марсе. Более того, если эти реакции происходили на древнем Марсе, они должны были происходить и на древней Земле", — отмечает ученый.

https://ria.ru/20220113/luna-1767709426.html

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